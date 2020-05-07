О правилах перевозки пассажиров в Бишкеке при режиме ЧП рассказали в Минздраве

Минздрав распространил памятки о мерах предупреждения распространения Covid-19 в период восстановления работы после отмены ограничительных мероприятий, действующих при режиме ЧП.

Правила утверждены экспертным советом ведомства:

посадка осуществляется на 60-70 процентов от сидячих мест;

дезинфекция салона после каждого рейса;

проветривание салона;

на входе установить санитайзеры.

Пассажирам рекомендуют носить маски, садиться в незаполненный транспорт, оплачивать проезд через карту «Тулпар», занимать места в шахматном порядке, а также с пониманием относиться, если водитель скажет ждать следующий автобус.

Правила являются обязательными к выполнению, отдельные из них носят рекомендательный характер.

Напомним, общественный транспорт в Бишкеке возобновит работу с 11 мая.