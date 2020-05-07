О правилах перевозки пассажиров в Бишкеке при режиме ЧП рассказали в Минздраве

Минздрав распространил памятки о мерах предупреждения распространения Covid-19 в период восстановления работы после отмены ограничительных мероприятий, действующих при режиме ЧП.
Правила утверждены экспертным советом ведомства:
- посадка осуществляется на 60-70 процентов от сидячих мест;
- дезинфекция салона после каждого рейса;
- проветривание салона;
- на входе установить санитайзеры.
Пассажирам рекомендуют носить маски, садиться в незаполненный транспорт, оплачивать проезд через карту «Тулпар», занимать места в шахматном порядке, а также с пониманием относиться, если водитель скажет ждать следующий автобус.
Правила являются обязательными к выполнению, отдельные из них носят рекомендательный характер.
Напомним, общественный транспорт в Бишкеке возобновит работу с 11 мая.