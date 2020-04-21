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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке у 12 сотрудников милиции подозревают коронавирус

В Бишкеке у сотрудников службы внутренних расследований подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что милиционеров положили в обсерватор.

В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию. По данным ведомства, в настоящий момент в обсерваторе лежат 12 милиционеров.

«У всех были взяты анализы. Первые тесты показали отрицательный результат. В течение десяти дней у них возьмут повторные анализы. Милиционеры находятся под наблюдением медиков», — добавили в МВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150726/
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