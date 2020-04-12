В Кыргызстане стартовал конкурс идей для преодоления последствий коронавируса

В Кыргызстане стартовал конкурс инноваторов для преодоления последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета информационных технологий и связи.

Читайте по теме В Кыргызстане запустили бесплатный портал с ресурсами для школьников и студентов

По ее данным, суть заключается в поиске новых идей для решения социальных и экономических последствий пандемии. «ПРООН и Госкомсвязи приглашают инноваторов, представителей частного сектора и гражданского общества принять участие в конкурсе «Вызов Открытым Инновациям — Inno4Kg». Инициатива призвана выработать быстрые, разнообразные и эффективные решения, направленные на преодоление каскадных последствий коронавирусной пандемии и удовлетворение острых потребностей уязвимых групп населения», — отметили в ведомстве.

Проекты должны реализовать с мая по сентябрь 2020 года, при этом каждый из победителей конкурса получит до $10 тысяч на реализацию. Дополнительную информацию и формы заявок разместили на сайте ПРООН.