Коронавирус в Кыргызстане. История паломника, вернувшегося из Саудовской Аравии

В Кыргызстане выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Паломники малого хаджа вернулись на родину из Саудовской Аравии 12 марта.
Только спустя шесть(!) дней стало известно, что трое жителей Сузакского района инфицированы. Анализы, взятые у мужчин, показали положительные результаты.
В районе введен режим чрезвычайной ситуации.
Вместе с сузакцами на борту самолета были кыргызстанцы из других регионов страны. Всех их находят и отправляют на карантин. Они будут под особым контролем медиков.
Стоит отметить, что поездка в умру — одно из популярных туристических направлений в Саудовскую Аравию. Ее называют малым хаджем, который можно совершить в любое время года.
Журналисты 24.kg нашли одного из пассажиров того самого рейса, которым вернулись паломники.
63-летний житель села Жалгыз-Орук Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Сабыр Жапаров ответил на наши вопросы.
— Когда вы улетели на умру?
— Как известно, умра длится 15 дней. Мы уехали в конце февраля, прибыли в Бишкек в ночь на 13 марта.
— Вас, пассажиров, проверяли в аэропорту «Манас»?
— Да, в аэропорту нас проверяли тепловизором, потом мы заполнили анкету, у нас взяли мазок из носа. В анкете записали все наши данные: имена, фамилии, место жительства, возраст, из какой страны мы прибыли.
— И потом сразу отпустили?
— Да, нам сказали, что мы должны находиться в домашнем карантине, и отпустили. Из аэропорта все уехали своим ходом. Меня ждали мои дети.
Два дня я был в Бишкеке. Затем приехал на Иссык-Куль.
— Вы наверняка встречались с родственниками и провели той по случаю совершения малого паломничества?
— Нет, учитывая ситуацию, я не стал приглашать домой гостей. Встречался только со своими детьми в Бишкеке и селе.
Нас тут в палате четверо, все мы вернулись с умры. Никто из четверых не провел той, не собирал множество гостей.
— Вас только 18 марта посетили медики и забрали на карантин?
— Да, вчера забрали в районную больницу. У меня взяли анализ на коронавирус. У всех в палате взяли. Но ни у кого из нас симптомов заболевания нет.
Наших родных тоже проверяют дома, в местных ЦСМ. У меня, например, дома внуки были маленькие, теперь все проходят медосмотр.
— А вам не сообщили результат мазка, который брали у вас на санитарно-карантинном посту в аэропорту?
— Нет. Не знаю результат. Может, он потерялся.
— В Саудовской Аравии чувствовались напряжение или паника в связи с распространением коронавируса?
— Нет, мы ничего такого не заметили. Все прошло как обычно, и никаких особых ограничений не было. Из Аравии до Шарджи с нами летели 100 граждан Афганистана. Затем мы, 165 кыргызстанцев, направились домой рейсом Шарджа — Бишкек.