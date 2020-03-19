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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. История паломника, вернувшегося из Саудовской Аравии

В Кыргызстане выявлены первые случаи заражения коронавирусной инфекцией. Паломники малого хаджа вернулись на родину из Саудовской Аравии 12 марта.

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Только спустя шесть(!) дней стало известно, что трое жителей Сузакского района инфицированы. Анализы, взятые у мужчин, показали положительные результаты.

В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Вместе с сузакцами на борту самолета были кыргызстанцы из других регионов страны. Всех их находят и отправляют на карантин. Они будут под особым контролем медиков.

Стоит отметить, что поездка в умру — одно из популярных туристических направлений в Саудовскую Аравию. Ее называют малым хаджем, который можно совершить в любое время года.

Журналисты 24.kg нашли одного из пассажиров того самого рейса, которым вернулись паломники.

63-летний житель села Жалгыз-Орук Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Сабыр Жапаров ответил на наши вопросы.

 Когда вы улетели на умру?

— Как известно, умра длится 15 дней. Мы уехали в конце февраля, прибыли в Бишкек в ночь на 13 марта.

 Вас, пассажиров, проверяли в аэропорту «Манас»?

— Да, в аэропорту нас проверяли тепловизором, потом мы заполнили анкету, у нас взяли мазок из носа. В анкете записали все наши данные: имена, фамилии, место жительства, возраст, из какой страны мы прибыли.

 И потом сразу отпустили?

— Да, нам сказали, что мы должны находиться в домашнем карантине, и отпустили. Из аэропорта все уехали своим ходом. Меня ждали мои дети.

Два дня я был в Бишкеке. Затем приехал на Иссык-Куль.

 Вы наверняка встречались с родственниками и провели той по случаю совершения малого паломничества?

— Нет, учитывая ситуацию, я не стал приглашать домой гостей. Встречался только со своими детьми в Бишкеке и селе.

Нас тут в палате четверо, все мы вернулись с умры. Никто из четверых не провел той, не собирал множество гостей.

 Вас только 18 марта посетили медики и забрали на карантин?

— Да, вчера забрали в районную больницу. У меня взяли анализ на коронавирус. У всех в палате взяли. Но ни у кого из нас симптомов заболевания нет.

Наших родных тоже проверяют дома, в местных ЦСМ. У меня, например, дома внуки были маленькие, теперь все проходят медосмотр.

 А вам не сообщили результат мазка, который брали у вас на санитарно-карантинном посту в аэропорту?

— Нет. Не знаю результат. Может, он потерялся.

 В Саудовской Аравии чувствовались напряжение или паника в связи с распространением коронавируса?

— Нет, мы ничего такого не заметили. Все прошло как обычно, и никаких особых ограничений не было. Из Аравии до Шарджи с нами летели 100 граждан Афганистана. Затем мы, 165 кыргызстанцев, направились домой рейсом Шарджа — Бишкек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/147004/
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