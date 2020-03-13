Кампания по очернению. Инцидент с гаишником в Оше журналист связывает с выборами

Журналист Жылдыз Бекбаева, которая протащила на капоте сотрудника ООБДД Оша, назвала инцидент кампанией по очернению ее, как кандидата в депутаты. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

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«Началась грязная работа для того, чтобы меня сломать. Самое интересное то, что главным инструментом выступают мои коллеги по цеху. Придет время, они поймут», — подчеркнула Жылдыз Бекбаева.

Отметим, что СМИ опубликовали видео конфликта журналиста и инспектора ООБДД. На кадрах видно, как женщина ругается и толкает сотрудника правоохранительных органов.

Жылдыз Бекбаева является кандидатом в депутаты в Ошский горкенеш от партии «Эмгек».

«Когда поступили предложения от политических партий, я предполагала, что последует такая грязная кампания в мой адрес, но все же решила стать кандидатом. В последнее время были слежки, сомнительные звонки с целью узнать мое местоположение и действия, поэтому я делала осторожные шаги», — заметила она.

Жылдыз Бекбаева работает на телеканале Nur TV и преподает на кафедре журналистики в ОшГУ.