Как защитить ребенка от насильника и убийцы. Простые правила безопасности

Родители в Кыргызстане не всегда бдительны в отношении своих детей. Поэтому не каждый ребенок знает, как себя вести, чтобы не стать жертвой насилия, и что делать в ситуациях, когда им угрожает опасность.

Самое главное

«Обучать детей безопасному поведению — долг каждого родителя. Прежде всего, родители должны научить обращаться в службы экстренной помощи: 101, 102, 103, 111, 112, 115. Нужно, чтобы ребенок не просто запомнил эти номера, а объяснить, для чего эти службы созданы», — подчеркнула глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.

Эксперт также отметила, дети должны знать, что опасно заходить одному в лифт или подъезд с незнакомыми людьми.

Кроме того, что брать подарки и сладости от незнакомых людей нельзя. В противном случае они могут стать жертвой насилия. Важно научить детей правильно звать на помощь, если угрожает опасность.

«С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Чтобы принять правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником, дети должны запомнить правило четырех нет», — отмечает Назгуль Турдубекова.

Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека. Назгуль Турдубекова

Очень важно объяснить, что незнакомец — любой человек, которого не знает сам ребенок. Он может назвать по имени, сказать, что пришел по просьбе мамы, позвать посмотреть мультфильмы или предложить конфету. Но, если человек ребенку незнаком, то он должен на все предложения отвечать отказом и в случае опасности кричать: «Я его не знаю!»

«Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к милиции», — подчеркнула специалист.

Как вести себя на улице, дома и в толпе

Кроме того, по словам руководителя ОФ «Лига защитников прав ребенка», есть специальный алгоритм, которому нужно учить ребенка. Это основные правила поведения на улице, дома и в подъезде.

1 На улице: На улице:

— Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во сколько вернешься. Если возвращаешься домой поздно вечером, проси, чтобы тебя встретили.

— В общественном транспорте садись ближе к водителю, не вступай в разговоры с незнакомыми пассажирами, не рассказывай, куда едешь и где живешь.

— Если идешь в темное время суток, то лучше быть вместе с людьми. Подземный переход переходи в группе людей.

— Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в заброшенных домах.

— Если показалось, что тебя преследуют, быстрее иди в людное место, попроси помощи у взрослого.

— Увидев шумную компанию или пьяного, перейди на другую сторону улицы или измени маршрут, но не вступай в конфликт.

— Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, автобусом, маршруткой). Не останавливай чужую машину и не садись сам, если предлагают подвезти.

— Не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, аптеку, не выполняй никакие просьбы водителя.

— Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.

— На любые просьбы незнакомцев отвечай отказом.

2 В подъезде: В подъезде:

— Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-то следом.

— Если за тобой идут, не подходи к подъезду. Погуляй на улице, пока этот человек не уйдет.

— Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, в любое людное место и расскажи об этом.

— Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома.

— Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который может зайти за тобой в кабину.

— Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает. В случае опасности попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.

3 Дома: Дома:

— Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Не подходи и не спрашивай, кто пришел. У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами.

— Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся врачом, милиционером, сантехником, электриком, знакомым родителей.

— Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они уйдут.

— Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.

Семейные правила

Мало научить ребенка основным правилам безопасности. Помочь ему не стать жертвой незнакомцев могут и простые семейные правила. Так и вы будете спокойными, и у ребенка появится больше уверенности в своей защищенности.

Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет использовать в качестве сигнала в случае опасной ситуации.

Если ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь, что ребенок постоянно будет ходить именно этой дорогой.

Научите беречь ключи и расскажите детям, что делать, если они их потеряют. Выходя из дома, ребенок должен проверять, взял ли ключ с собой.

Оговорите границы окрестностей, в которых он может гулять.

Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался без вашего присмотра.

Дети обязательно должны знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и телефон. Это поможет ему добраться до дома, если они потеряются.

Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную службу и скорую помощь.

И еще помните, что специалисты советуют по возможности обязательно провожать и встречать из школы и кружков детей до 10 лет.