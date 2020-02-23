Как защитить ребенка от насильника и убийцы. Простые правила безопасности

Родители в Кыргызстане не всегда бдительны в отношении своих детей. Поэтому не каждый ребенок знает, как себя вести, чтобы не стать жертвой насилия, и что делать в ситуациях, когда им угрожает опасность.
Самое главное
«Обучать детей безопасному поведению — долг каждого родителя. Прежде всего, родители должны научить обращаться в службы экстренной помощи: 101, 102, 103, 111, 112, 115. Нужно, чтобы ребенок не просто запомнил эти номера, а объяснить, для чего эти службы созданы», — подчеркнула глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова.
Эксперт также отметила, дети должны знать, что опасно заходить одному в лифт или подъезд с незнакомыми людьми.
Кроме того, что брать подарки и сладости от незнакомых людей нельзя. В противном случае они могут стать жертвой насилия. Важно научить детей правильно звать на помощь, если угрожает опасность.
«С раннего детства ребенок должен знать, что люди бывают разные, и общаться надо только с теми, кого знаешь. Чтобы принять правильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с преступником, дети должны запомнить правило четырех нет», — отмечает Назгуль Турдубекова.
Родителям необходимо внушить ребенку, что никогда и ни при каких обстоятельствах они не пришлют за ним в школу, домой или во двор незнакомого человека.Назгуль Турдубекова
«Если такой человек подойдет, кем бы он ни назвался, надо немедленно бежать в людное место, звонить родителям или обратиться к милиции», — подчеркнула специалист.
Как вести себя на улице, дома и в толпе
Кроме того, по словам руководителя ОФ «Лига защитников прав ребенка», есть специальный алгоритм, которому нужно учить ребенка. Это основные правила поведения на улице, дома и в подъезде.
— Выходя из дома, всегда предупреждай, куда ты идешь, где будешь и во сколько вернешься. Если возвращаешься домой поздно вечером, проси, чтобы тебя встретили.
— В общественном транспорте садись ближе к водителю, не вступай в разговоры с незнакомыми пассажирами, не рассказывай, куда едешь и где живешь.
— Если идешь в темное время суток, то лучше быть вместе с людьми. Подземный переход переходи в группе людей.
— Не ходи в отдаленные и безлюдные места, не играй на стройках и в заброшенных домах.
— Если показалось, что тебя преследуют, быстрее иди в людное место, попроси помощи у взрослого.
— Увидев шумную компанию или пьяного, перейди на другую сторону улицы или измени маршрут, но не вступай в конфликт.
— Добирайся до дома только известным транспортом (троллейбусом, автобусом, маршруткой). Не останавливай чужую машину и не садись сам, если предлагают подвезти.
— Не садись в машину, чтобы показать дорогу, магазин, аптеку, не выполняй никакие просьбы водителя.
— Идя вдоль дороги, выбирай маршрут так, чтобы идти навстречу транспорту.
— На любые просьбы незнакомцев отвечай отказом.
— Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-то следом.
— Если за тобой идут, не подходи к подъезду. Погуляй на улице, пока этот человек не уйдет.
— Если чувствуешь опасность, зайди в магазин, в любое людное место и расскажи об этом.
— Если незнакомец уже находится в подъезде, сразу выйди на улицу и дождись, когда в подъезд войдет кто-то из взрослых жильцов дома.
— Входи в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего, который может зайти за тобой в кабину.
— Если незнакомец все-таки зашел в лифт, стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает. В случае опасности попробуй нажать кнопку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.
— Никогда не впускай в квартиру незнакомого человека. Не подходи и не спрашивай, кто пришел. У родителей есть ключи, и они откроют дверь сами.
— Ни в коем случае не открывай дверь лицам, представившимся врачом, милиционером, сантехником, электриком, знакомым родителей.
— Покидая квартиру, посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть люди, подожди, пока они уйдут.
— Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.
Семейные правила
Мало научить ребенка основным правилам безопасности. Помочь ему не стать жертвой незнакомцев могут и простые семейные правила. Так и вы будете спокойными, и у ребенка появится больше уверенности в своей защищенности.
- Придумайте вместе с детьми семейный пароль, который каждый сможет использовать в качестве сигнала в случае опасной ситуации.
- Если ребенок добирается до дома без сопровождения взрослых, придумайте вместе с ним постоянный и наиболее безопасный маршрут. Договоритесь, что ребенок постоянно будет ходить именно этой дорогой.
- Научите беречь ключи и расскажите детям, что делать, если они их потеряют. Выходя из дома, ребенок должен проверять, взял ли ключ с собой.
- Оговорите границы окрестностей, в которых он может гулять.
- Сформируйте у ребенка привычку рассказывать о том, как он провел время, когда оставался без вашего присмотра.
- Дети обязательно должны знать свое имя, имена родителей, домашний адрес и телефон. Это поможет ему добраться до дома, если они потеряются.
- Дети должны знать, как и в каких случаях можно позвонить в полицию, противопожарную службу и скорую помощь.
И еще помните, что специалисты советуют по возможности обязательно провожать и встречать из школы и кружков детей до 10 лет.