Бишкеке 23 февраля днем облачно, но без осадков. Температура воздуха ожидается +11 градусов. День увеличился до 10 часов 54 минут.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет сказки для взрослых «Лучший всадник короля» и детей «Белоснежка и семь гномов»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает на концерт «Назад в СССР»;

в йога-доме «Атма» сыграет группа «Рунара» (Барнаул);

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева покажет спектакли «Кот в сапогах» и «Амалдуу мышык». Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Бишкека по таэквондо GTF.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

У кого намечается той

Курмангазы Азыкбаев

Родился 23 февраля 1962 года в селе Баетов, музыкант, народный артист КР.

Роза Аманова

Родилась 23 февраля 1973 года в селе Токтогул Джалал-Абадской области. Народная артистка КР, этномузыковед, певица, единственная из женщин-дастанчи, композитор, комузистка.

Жылдыз Мусабекова

Родилась 23 февраля 1975 года в селе Ак-Моюн Нарынской области. Депутат Жогорку Кенеша по списку Социал-демократической партии Кыргызстана.

Памятные даты

День защитника Отечества

Фото 24.kg. Репетиция праздничного парада, посвященного Великой Победе, 2017 год

С 2003 года в Кыргызстане День защитника Отечества — государственный праздник, объявленный официальным выходным днем. Он установлен в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, создания условий для оказания почета и достойного уважения ветеранов войны и Вооруженных сил Кыргызской Республики.

Люди, которые меняли мир

Родился собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев

Фото из интернета. Белек Солтоноев

В 1878 году родился первый кыргызский профессиональный историк, поэт-акын, собиратель фольклора и просветитель Белек Солтоноев.

Его творение «Из истории красных кыргызов» занимает значимое место в истории кыргызской культуры. Материал для этой работы он собирал больше 40 лет. Сложил почти 4 тысячи стихотворений. В 1916 году, будучи к тому моменту избранным управляющим Атакинской волости, участвовал в восстании против царских властей. Уехал в Китай и возвратился на родину только после установления советской власти.

Работал переводчиком во Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности, воевал с басмачеством. В 1924 году он вновь вернулся в Китай, где занимался на территории Кульджи организацией отправки назад в СССР беженцев-кыргызов. В 1936-м арестован. Расстрелян в 1937-м или 1938-м, точные дата и место смерти неизвестны. В 1955 году посмертно реабилитирован.

Родился журналист Юлиус Фучик

Фото из интернета. Юлиус Фучик

Родился 23 февраля 1903 года в Праге. Чехословацкий журналист, литературный и театральный критик, публицист.

Впервые Юлиус Фучик приехал в Советский Союз в 1930-м в составе рабочей делегации. Делегация ехала по приглашению кооператива «Интергельпо» в городе Фрунзе переселенцами из Чехословакии.

Мы ехали в страну, о которой буржуазные сказочники рассказывали как о дикой экзотической стране. Но мы попали в страну, темпы строительства которой значительно выше, чем в самых передовых, наицивилизованнейших странах капиталистического Запада. Письмо Юлиуса Фучика 1930 года в газете «Советская Киргизия»

Как депутат Фрунзенского городского совета, он интересуется планом строительства и благоустройства столицы, знакомится с жизнью всей республики. Все это давало ему возможность выступать на страницах чехословацкой печати с очерками об успехах кыргызского народа.

Вторую поездку в Среднюю Азию Фучик предпринял в 1935 году. Он совершил путешествие в Иссык-Кульскую котловину по маршруту, который в 1856-1857 годах проделал знаменитый русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский.

Юлиус Фучик был убежденным антифашистом, а во время Второй мировой войны — деятелем Движения сопротивления. В апреле 1942-го он арестован гестапо. Находясь в пражской тюрьме Панкрац, он написал свою самую известную книгу «Репортаж с петлей на шее».

Казнен в берлинской тюрьме Плетцензее на гильотине 8 сентября 1943 года.

Его именем названы улицы во многих городах Советского Союза, в том числе и во Фрунзе. В Бишкеке его именем назван парк. В 15 километрах от Каракола находится пик Фучика.

Родился актер Вячеслав Казаков

Фото www.kino-teatr.ru. Вячеслав Казаков

Родился 23 февраля 1915 года в Киеве. Народный артист Киргизской ССР, выдающийся артист драмы.

Получил образование в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского (ГИТИС). В 1935-м практически впервые в истории вуза весь курс поехал в далекую Киргизию создавать «свой» театр.

Во время войны Казаков добровольцем ушел в армию, а по окончании с отличием пехотного училища во Фрунзе отправлен на фронт. От Волги до Берлина прошел с боями офицер Казаков, награжден орденами, несколько раз ранен.

Более 40 лет проработал в Русском драматическом театре имени Н.Крупской.

Умер 19 октября 1979 года.

Улица Бишкека названа именем Вячеслава Казакова, на доме, где он жил, установлен барельеф.