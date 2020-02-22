В Бишкеке 22 февраля вечером возможен дождь. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 10 часов 51 минуты.

Куда сходить

Культура Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова покажет трагифарс «Звериные истории»;

в ololoErkindik состоится п оказ фильма «Сейде». Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

Спорт

Кубок Кыргызстана по тайскому боксу WMF;

зимнее первенство по футболу;

международные соревнования Bator FC по смешанным единоборствам;

чемпионат Бишкека по таэквондо GTF.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Садырбаева, Абдрахманова;

10.00-14.00 — отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Осмонова, Лущихина, Каховской, Кривоносова, Тойгомбаева, Адышева.

У кого намечается той

Анвар Оморканов

Родился 22 февраля 1967 года. Президент Федерации хоккея КР.

Джамиля Джаманбаева

Родилась 22 февраля 1977 года. Заместитель генерального прокурора КР.

Памятные даты

День работника землеустройства, геодезии и картографии КР

С 22 февраля 1999 года государственная регистрация сделок с недвижимостью возложена на Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при правительстве (Госрегистр).

Устанавливая дату, правительство Кыргызской Республики приняло во внимание вклад работников землеустройства, регистрации прав на недвижимое имущество, геодезии и картографии в проведении земельной реформы, создании национальной системы регистрации прав на недвижимое имущество, развитии рынка земли и недвижимости, в осуществлении работ по картографии.

День поддержки жертв преступлений

Ежегодно 22 февраля во многих странах отмечают День поддержки жертв преступлений — как памятную дату, призванную обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений» (Victim’s Charter: Statement of the Rights of Victims of Crime).

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.

Люди, которые меняли мир

Умер бард Николай Марусич



22 февраля 2011 года на 60-м году жизни умер автор и исполнитель песен, бард, актер Николай Марусич.

Он родился во Фрунзе в 1951 году. Окончил Свердловское театральное училище, работал актером в театрах драмы в Свердловске, Джамбуле. С 1977 по 1994 год — актер Русского драматического театра Бишкека; в 1994-м открыл частный продюсерский центр «Марко». Кроме работы на театральной сцене, снимался в нескольких десятках художественных фильмах. Им записано семь альбомов, где он выступил не только как исполнитель, но и как автор и композитор.

Умер академик Каип Оторбаев

Родился 22 апреля 1922 года в селе Тегерменты Чуйской области. Видный ученый и общественный деятель, заслуженный деятель науки Кыргызской ССР, академик Национальной академии наук Кыргызской Республики, доктор географических наук, профессор, почетный член географического общества СССР, ветеран отечественного спорта.

Каип Оторбаев принимал активное участие в подготовке научных и педагогических кадров и специалистов для народного хозяйства. Многие годы возглавлял Кыргызский государственный университет. На протяжении многих лет академик подготовил 5 докторов и 18 кандидатов наук.

Свою научно-педагогическую работу академик Каип Оторбаев умело сочетал с общественной деятельностью. Видный ученый дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР. Многие годы возглавлял республиканский Комитет защиты мира.

Умер 22 февраля 2015 года.