Массовая прописка граждан. ЦИК заверяет, что списки избирателей не изменятся

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутаты обсуждают вопрос массовой прописки в городах, где пройдут выборы в местные кенеши.

Читайте по теме Надо что-то делать. Массовая прописка граждан вызывает подозрение и у депутатов

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова признала, что увеличение граждан, поменявших прописку на городскую, действительно есть. Однако, по ее словам, в список избирателей включаются граждане, являющиеся членами местного сообщества, которое определяется отметкой в паспорте.

«Да, действительно произошло увеличение граждан, которые поменяли место регистрации. При этом большинство из них поменяли только регистрационный учет, но отметку в паспорте не произвели. В паспортах нового образца после смены места регистрации нужно менять и информацию в чипах. Без соответствующей отметки включить этих людей в списки избирателей невозможно», — сказала Нуржан Шайлдабекова.

Представитель ГРС Тилек Батырбеков проинформировал, что с 1 января по 11 февраля 2020 года в Караколе прописались 2 тысячи 798 человек, Балыкчи — 489, Майлуу-Суу — 272, Токмаке — 6 тысяч 950 и Оше — 33 тысячи 805 граждан.

Ранее депутаты подняли вопрос о возможном подкупе голосов в городах, где пройдут выборы в местные кенеши.

Напомним, президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.