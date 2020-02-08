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Общество

Новое веяние. Кыргызстан присоединился к образовательным трендам ООН

В Кыргызстане стала реализовываться программа академического влияния ООН. Об этом 24.kg рассказал руководитель секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям Таалайбек Койчуманов.

По его словам, Кыргызско-Российский Славянский университет (КРСУ) официально стал членом программ «Академическое влияние».

Это международная образовательная сеть, объединяющая ведущие вузы 139 стран. Она дает возможность кыргызским студентам получать знания в современном формате.

«В республике на сегодня практически нет вузов, которые работают по современным стандартам. Однако это крайне необходимо. Ведь в настоящее время студенты должны обладать не только теоретическими, но и практическими навыками. Поэтому в 2018/2019 учебном году мы опробовали инновационные подходы в образовательном процессе. Мы сделали онлайн-курс, в котором объединили теоретические лекции профессора Джеффри Сакса и получение практических навыков», — сказал Таалайбек Койчуманов.

Суть была в том, что слушатели не только получали знания о мировых тенденциях устойчивого развития. Они должны были тут же применить их на практике, создав собственный проект.

Делать проект нужно было именно в составе команды.

«Мы предложили слушателям написать проекты о том, как можно применить мировые тенденции в КР. Условие сделать это в команде выбрано потому, что молодежь должна получать жизненные навыки. Уже сейчас они должны научиться находить общий язык с другими людьми. Проекты были самые разные. Они касались туризма, зеленой экономики и других сфер. Командам, успешно защитившим проекты, международная комиссия присудила сертификаты программы «Академическое влияние» ООН. В будущем им это тоже может пригодиться», — подчеркнул Таалайбек Койчуманов.

В этом году планируется вновь организовать набор слушателей на онлайн-курсы.

«Мы приглашаем к участию всех желающих. Основной фокус на студентов старших курсов, магистрантов, но в целом ограничений нет. Программа «Академическое влияние» ООН дает большие возможности для развития. Регулярно организуются какие-то курсы, онлайн-тесты, программы поездок. Мы хотим активно включиться в данную работу. Это новое в образовании. Поэтому мы приглашаем молодежь активно участвовать в этом проекте и получать знания в новом формате», — заключил Таалайбек Койчуманов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142963/
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