В структуре мэрии Бишкека появится новое управление по работе с молодежью

В структуре мэрии Бишкека может появиться новое управление по молодежной политике и работе с детьми. Об этом на плановом совещании сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

По ее данным, поручение создать подразделение, которое бы занималось вопросами молодежи и детьми, дали депутаты БГК.

«Мы проработали опыт двух городов — Джалал-Абада и Оша. В их структуре есть комитеты по молодежной политике. Но мы считаем целесообразным открыть в структуре столичного муниципалитета управление со штатной численностью около 12 человек», — добавила Татьяна Кузнецова.

Она отметила, что, по подсчетам, на работу управления потребуется около 8 миллионов сомов.

Вопрос будет внесен на рассмотрение депутатов БГК.