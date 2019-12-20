С января 2020 года пункт пропуска «Кордай» закроется

Казахстан с января 2020 года приостановит работу контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол» — «Кордай». Об этом сообщили в пресс-службе Жогорку Кенеша.

По ее данным, на пропускном пункте «Кордай» Казахстана состоялась встреча депутатов Жогорку Кенеша во главе с заместителем спикера Мирланом Бакировым с депутатами парламента Казахстана во главе с заместителем председателя Владимиром Божко.

Казахская сторона с января будущего года планирует приступить к повторной реконструкции пункта пропуска «Ак-Жол» — «Кордай».

«Будет прекращен пропуск граждан. Реконструкция пункта пропуска «Кордай» начнется в 2020 году, это создаст неудобства для двух сторон. Но я надеюсь, что граждане наших стран с пониманием воспримут это и будут пользоваться близлежащими пунктами пропуска. При этом пункт пропуска «Ак-Тилек» — «Кара-Суу» рассчитан на пропуск только автомашин с грузом, что создаст определенные проблемы на мосту. Этот пункт был построен в 1975 году, мы должны обратить на это внимание», — отметил Владимир Божко.

При этом никаких данных о том, на какой срок будет закрыт пункт и где переходить границу, нет.