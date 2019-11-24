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Общество

Фарид Ниязов рассказал, кто приглашал Хабибулу Абдукадыра на инаугурацию

Адвокат бывшего президента Алмазбека Атамбаева Замир Жоошев опубликовал в соцсетях заявление экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова. Он рассказал, кто пригласил китайского бизнесмена Хабибулу Абдукадыра на инаугурацию президента Сооронбая Жээнбекова в ноябре 2017 года.

«3 ноября 2017-го года был образован организационный комитет в целях подготовки и проведения церемонии вступления в должность избранного главы государства. Именно этот орган, а не аппарат президента, занимался организационными вопросами инаугурации. Отмечаю и строго подчеркиваю факт того, что в организационном комитете, состоящем из 16 членов, было всего три представителя от аппарата главы государства А.Атамбаева», — говорится в заявлении.

По словам Фарида Ниязова, Хабибулу Абдукадыра в состав приглашенных на инаугурацию включили по поручению Сооронбая Жээнбекова в качестве родственника. «На мой уточняющий вопрос при личной встрече о том, кем является Хабибула Абдукадыр, Сооронбай Шарипович ответил, что это его близкий и давний друг, и попросил посадить его на одно из самых почетных мест рядом с членами его семьи, именно поэтому Хабибула Абдукадыр занял место между ближайшими родственниками С.Ш.Жээнбекова  — братом и сестрой. Ровно так, как хотел Сооронбай Шарипович, — Хабибула Абдукадыр «чувствовал себя как член семьи Жээнбековых». При этом замечу, что близкие родственники А.Атамбаева занимали менее престижные места на церемонии инаугурации», — указывается в его заявлении.

Фарид Ниязов называет заявление пресс-секретаря президента Толгонай Стамалиевой «отмазкой». «Сложилось впечатление, что власти и сами не верят в озвученные ими слова. Очевидно, это была вынужденная ответная мера в связи с блестящим расследованием журналистов. Глава государства Жээнбеков не учел, что обманывать весь народ, как Атамбаева, ему долго не получится. Есть вещи, которые не решают президенты и парламенты. Есть вещи, которые определяют народ, время и история», — отмечается в заявлении.
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