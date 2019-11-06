Активисты требуют отменить установку камер распознавания лиц в Кыргызстане

Активисты выступили за введение моратория на массовое внедрение китайских технологий массовой слежки и использование технологий распознавания лиц в системе городских камер видеонаблюдения. Об этом говорится в заявлении Комитета гражданского контроля.

Отмечается, что китайская компания CEIEC внедряет систему распознавания лиц. Она включает в себя аналитику видеопотока по лицам и по внешнему виду. Первые 60 видеокамер с системой распознавания лиц приобрели и уже устанавливают. При этом кыргызская сторона бесплатно использует (неисключительное право) программное обеспечение по распознаванию лиц.

Исключительные права на интеллектуальную собственность, связанные с программным обеспечением, принадлежат китайской стороне.

«Фактически речь о массовом внедрении и незаконном применении китайской технологии двойного назначения, которая без сомнений несет огромные риски для неизбирательной слежки и ее несанкционированного применения в отношении граждан. Это чрезмерное и очень опасное вмешательство в права и жизнь человека», — отмечают активисты.

Комитет гражданского контроля выражает протест и выступает за введение моратория на использование систем распознавания лиц до тех пор, пока не обеспечат полную прозрачность и безопасность их использования для граждан. Государство должно гарантировать законную и инфраструктурную техническую защиту от злоупотребления и использования полученных данных против человека и личности.

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В общественной организации считают, что перед массовым внедрением подобных технологий их должны обсудить с юридической общественностью, экспертным, гражданским сообществом. Надо законодательно решить проблему необходимости получения согласия гражданина на использование его изображения при осуществлении видеонаблюдения, удаления изображения гражданина по его требованию. Стоит учесть и потенциальные случаи неправомерного использования изображения гражданина при осуществлении видеонаблюдения и возможную ответственность оператора (ГУВД/МВД) и пользователей этой системы.

В Комитете напоминают, что сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используют для установления личности, отнесены к биометрическим персональным данным. Их можно обрабатывать только при наличии согласия самого человека в письменной форме.

«Обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает законы Кыргызстана об информации персонального характера, биометрической регистрации и право на частную жизнь. Мы требуем создания прозрачных общественных механизмов контроля за порядком доступа к данным и введение (и ужесточение) наказания за злоупотребление доступом к данным и их утечку», — подчеркнули в организации.