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Общество

Дизайнер из Бишкека стала лучшей на фестивале «Этноподиум на Байкале»

Главную награду на ХI Международном фестивале «Этноподиум на Байкале», который проходил в Иркутске, получила молодой дизайнер из Бишкека Перизат Орозобекова с коллекцией «Кочевница 21». Об этом сообщает газета «Областная».

Более 100 дизайнеров из России, Монголии, Узбекистана и Кыргызстана представили свои творения на фестивале.

www.ogirk.ru
Фото www.ogirk.ru. Костюм из коллекции Перизат Орозобековой

Коллекции оценивали по таким критериям, как идея, целостность, гармоничность, качество исполнения, этническая составляющая.

На гала-показе финалистов и профессионалов зрителям также представили новые коллекции Татьяны Воротниковой (Бишкек), Елены Шипиловой (Москва), Султана Салиева (Казань), Ирины Шариповой (Узбекистан), а также произведения иркутских дизайнеров Елены Бирман и Дианы Салацкой.

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