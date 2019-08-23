«Очень красивая страна, которая все еще таит в себе множество секретов! И люди! Очень добрые и отзывчивые! Я влюбился в нее по уши!»

Такие восторженные слова высказал на своей странице в Instagram блогер-путешественник из Казахстана Куват Болатов, недавно посетивший Кыргызстан.

По его словам потенциал туризма в Кыргызстане очень высок. «Многие мировые ресурсы предрекают ему в ближайшем будущем туристический бум! Как это было ранее с Грузией», — считает Куват Болатов.

Он уверен, что Кыргызстан особенно может быть интересен гражданам РК. «Однако казахстанцы в основном посещают только знаменитое озеро Иссык-Куль. Зато корейцы, голландцы, американцы, сингапурцы, израильтяне облюбовали и другие места», — добавил Болотов.

За неделю ему с командой удалось посетить более шести мест, таких как: высокогорное озеро Кель-Суу, которое находится в приграничной зоне с Китаем, каньон «Сказка», горячие источники «Алтын Арашан», Джеты-Огуз, Барскоон и Иссык-Куль. А на юге страны открыли Радужные горы, которые казахстанец сравнил с Перу!