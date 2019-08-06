7 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

9.00-17.00 — переулок Геологический, 3, улица Фатьянова, 3;

9.00-18.00 — улицы Тыныстанова, 6, 6б, Суеркулова, 5/5а, 5/3, Абая, 4а, 7а, 7, Гоголя, 24, 28, 28а, Токтогула, 43, переулок Красноярский, 2а, отрезки улиц Керимбекова, Фрунзе, Коенкозова, Кулиева;

9.30-14.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Фрунзе, Абдрахманова;

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-8-я улицы), «Ак-Орго» (улицы Сон-Кол, Ийгилик, Муромская, Тагылдыр-Тоо, Бекбекей, Омуракунова, Арабаева, Курманджан Датки, Алты-Бакан, Огуз-Ата, Ашар, Таттыбубу, Саранжы Бекей), отрезок улицы Чуйкова.



2Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Ала-Тоо, Бегельдинова, Кооперативная, Больничная, Аптечная), Бир-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Чугуева), Берлик (улицы Новая, Молодежная, Парковая), Гроздь (центральная часть), Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Кой-Таш (улицы Аблесова, Ракишева, Школьная, Кул у. Кытай, Мурзалиева, Сегизбаева, школа, здание айыл окмоту, ФАП), Арашан (улицы Молдобека, Кошокбека, Клубная, Акматова, Спортивная, Титова, 8 Марта, Садовая, Полевая, Бектенбаева, Нижняя стройка), Пригородное (контур № 137), Васильевка (улицы Юбилейная, Фрунзе, Набережная), Восток (улица Спортивная), Маевка (улицы 23 га, Заман, Келечек, Берекет).

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Арал (улица Картамбаева), Джал (улицы Нижняя, Проектируемая), Джаны-Джер (улицы Зеленая балка, Молодой Гвардии), Камышановка (улица Спортивная), Новопавловка (улицы Крупской, Деповская, Северная, Луговая, Корсаковых, Садовая, Фрунзе, Свердлова, Репина, Лавровых), Ак-Жол (улицы Школьная, Дачная, Фрунзе, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Абая Токтогула, Шопокова, Абдыкайым), Манас (улицы Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Проектируемая, Южная, Новая), город Шопоков (улицы Геофизическая, Геология, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, Полевая).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Полтавка (улица Абдыжапарова), город Кара-Балта (улицы Агрономическая, Фрунзенская, Красноармейская).

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улицы Зорге, Кирова, район пивзавода), Толок, Александровка (улицы Почтовая, Фрунзе, Комсомольская, Дружбы, Мамайская, Куйбышева, Ленина, Карагачевая, Я.Шиваза, Гагарина, Школьная, 1 Мая, Масанчина), Садовое (улица Советская).

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Чкалова, Строительная, Садовая), Милянфан (улицы Ленина, Речная, Линейная), Боз-Бармак (улица Тердикбаева).

3Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Жон-Булак, Балтабай, Кызыл-Суу, Темировка, Кашат, Балбай, Курменты, Карла Маркса.