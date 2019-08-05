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Общество

6 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

  • 9.00-17.00 — улицы Абдрахманова, 137, Л.Толстого, 22;
  • 9.00-18.00 — проспект Чуй, улица Ауэзова, жилмассивы «Учкун», «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Абдрахманова, 6-9-я улицы);
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Ахунбаева, Минина, переулок Кубанский, жилмассивы «Алтын-Ордо» (3-6-я улицы), «Ак-Босого» (улицы Чуй 29-32, Чуй 54-61, профессора Зимы, Тоголока Молдо, Кулиева, Саадаева);
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Матросова, Бектенова, Карасаева, Горького, переулок Тунгусский.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кой-Таш (улица Кул уулу Кытай), Восток (улицы Ленина, Советская, Летняя), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Кондучаловой), Аламедин (улицы Суворова, Гоголя, Панфилова), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Фрунзе), Маевка (улицы 23 га, Замандаш, Келечек, Берекет), Берлик (улицы Новая, Молодежная, Парковая), Гроздь (часть центра), Карла Маркса (улица Гагарина), Луговое (улица Алма-Атинская);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Арал (улица Картамбаева), Селекционое (улицы Ак-Буура, Сары-Озен, Проектируемая), Новопавловка (улицы Свердлова, Комсомольская, Ала-Арчинская), Джаны-Джер (улицы Советская, Юбилейная, Южная, Победы, Дзержинского, Спортивная, Кирова), город Шопоков (улицы Геофизическая, Геология, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, Полевая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кара-Балта (квартал «Западный», 12-15, улицы Агрономическая, Громова, Суворова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Шевченко, 1 Мая), Сретенка (улица Крупской, школа), Беловодское (улица Крупской), Александровка (новостройка);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Достук, Курманджан Датки), Милянфан (улица Новостройка), Туз (улица Дайырбек), Чон-Далы (улицы Болоболаева, Куренкеева).

3Иссык-Кульская область

  • 9.00-18.00 — села Зындан, Ак-Булун, Ак-Булак, Энильчек, Кара-Сай, Ак-Шийрак, Сару, Кызыл-Суу, Джеты-Огуз, Желе-Добо, Барскоон;
  • 9.00-17.00 — села Талды-Суу, Сары-Добо, БЧК, Ичке-Суу, Кочу, Корумду, пгт Каджы-Сай.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамаджан, Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Мады, Поселок, Чагыр, Дормастер, Дон-Булак, города Узген, Ош (улицы Нурматова, Мияшева, Абдыразакова, Тилеке Баатыра, Масалиева, Монуева, Хлопковая, Узгенская, Бобулова, Курманджан Датки, Шамшиева, Масалиева, 54-78 (четные номера), Узгенская, 118-138 (четные номера), Монуева, 1, 1а).

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кыя (улицы Совхоз, 9-ой пятилетки, Молодая Гвардия, Ак-Булак, Бейшеналиевой, Дружбы народов, Жакипова, Карбышева, Корчагина, Космодемьянская, Крупская, Механизаторская, Орто-Кыштак, Свердлова, Фрунзе).
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