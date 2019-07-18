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Общество

На Иссык-Куле хотят запретить моторные лодки и скутеры. Согласны?

Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства намерено запретить использование моторных лодок на озере Иссык-Куль. Об этом 24.kg заявил руководитель пресс-службы ведомства Бактыбек Рысалиев.

По его словам, причиной загрязнения воды в основном является моторный транспорт. Поэтому госагентство готовит предложение для его запрета. «Если инициатива будет реализована, это положительно скажется на качестве воды», — сказал Бактыбек Рысалиев.

Он добавил, что качество воды в озере Иссык-Куль проверяется трижды — в начале сезона, в середине и в конце — и сейчас нет поводов для беспокойства.

Вы согласны, что на Иссык-Куле стоит запретить использовать скутеры и моторные лодки?

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