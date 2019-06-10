11:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Экс-председатель правления ОАО «Манас» стал министром ЕЭК

Экс-председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Нурлан Акматов стал новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, в его компетенции вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Нурлан Акматов сменил на посту Мукая Кадыркулова.

Новый член коллегии ЕЭК, как и его предшественник, — кадровый таможенник. Нурлан Акматов поступил на службу в таможенные органы Кыргызстана в 1995 году и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета.

С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя «Газпром нефти Азии», а в 2018-2019 годах возглавлял правление ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Ссылка:
просмотров: 1149
Версия для печати
Материалы по теме
Нурсултан Назарбаев стал почетным председателем Высшего совета ЕАЭС
Сооронбай Жээнбеков рассказал, как повысить эффективность ЕАЭС
В городе Нур-Султане члены Высшего совета ЕАЭС проводят встречу в узком составе
На саммите глав стран ЕАЭС подпишут документы по общему рынку электроэнергии
Сооронбая Жээнбекова наградили орденом имени Нурсултана Назарбаева
Президент Сооронбай Жээнбеков примет участие в саммите Высшего совета ЕАЭС
Центральные банки ЕАЭС обсуждают единый финансовый рынок союза
В Минсельхозе объяснили, почему возвращают кыргызстанские овощи и фрукты
Кыргызстану станет легче торговать мясом и молоком на рынках ЕАЭС
Долгая ратификация протокола в парламенте остановила работу на пунктах пропуска
Популярные новости
Азиз Батукаев дал интервью об&nbsp;Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем Азиз Батукаев дал интервью об Алмазбеке Атамбаеве? Проверяем
Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову Алмазбек Атамбаев рассказал, сколько Раим-миллион дал денег Сооронбаю Жээнбекову
В&nbsp;Бишкеке люди собираются на&nbsp;митинг &laquo;За&nbsp;реальную борьбу с&nbsp;коррупцией&raquo; В Бишкеке люди собираются на митинг «За реальную борьбу с коррупцией»
Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в&nbsp;тяжелом состоянии Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев госпитализирован в тяжелом состоянии
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; повторно получил награду за&nbsp;лучший мобильный банкинг «Оптима Банк» повторно получил награду за лучший мобильный банкинг
Тариф &laquo;Переходи на&nbsp;О! 30&nbsp;дней&raquo; стал еще лучше! Тариф «Переходи на О! 30 дней» стал еще лучше!
Итоги благотворительного марафона &laquo;Великая Победа!&raquo; Итоги благотворительного марафона «Великая Победа!»
В&nbsp;&laquo;Яндекс.Такси&raquo; появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и&nbsp;семьи В «Яндекс.Такси» появилась возможность создать аккаунты для бизнеса и семьи