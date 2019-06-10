Экс-председатель правления ОАО «Манас» стал министром ЕЭК

Экс-председатель правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Нурлан Акматов стал новым членом коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

По ее данным, в его компетенции вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Нурлан Акматов сменил на посту Мукая Кадыркулова.

Новый член коллегии ЕЭК, как и его предшественник, — кадровый таможенник. Нурлан Акматов поступил на службу в таможенные органы Кыргызстана в 1995 году и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета.

С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя «Газпром нефти Азии», а в 2018-2019 годах возглавлял правление ОАО «Международный аэропорт «Манас».