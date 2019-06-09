Пивной алкоголизм. Как маленькие градусы приводят к большой беде

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от злоупотребления алкоголем умирает 3 миллиона человек. Каждый четвертый житель Земли употреблял или употребляет алкоголь. Всего в мире пьют около 2 миллиардов человек, из них 63 процента — мужчины.

Кыргызстан хоть и не входит в топ пьющих стран, но занимает 96-е место из 189 государств. Потребление чистого спирта на душу населения составляет 6,2 литра в год. Женщины выпивают 1,7 литра в год, мужчины — 11.

Пиво считается вторым самым потребляемым напитком в мире. Его коварность в том, что даже незначительное потребление может привести к алкоголизму.

Наркологи рассказали 24.kg, какое количество выпиваемого пива считается безопасным и как распознать первые признаки пивного алкоголизма.

1 Пиво — безвредный напиток? Медики считают неверным разделение алкогольных напитков на вредные, менее вредные и безвредные. Алкоголь в целом пагубно влияет на организм. Производители пива зачастую говорят, что это слабоалкогольный напиток, однако содержание алкоголя в некоторых сортах достигает 14 процентов, что соответствует по спиртосодержанию винам. В советское время крепость пива в зависимости от сорта колебалась в пределах 1,5-6 процентов.



Бутылка светлого пива эквивалентна 50-60 граммам водки. Четыре бутылки в течение дня — 200-240 граммов водки.



Две пол-литровые бутылки пятипроцентного пива — это две маленькие банки (330 мл) семипроцентного коктейля, 100 граммов водки, 40 граммов чистого этилового спирта, 450 миллилитров вина крепостью 9 процентов.



В пиве содержатся токсичные вещества: например, кадаверин — трупный яд, влияющий на сосуды головного мозга.

2 Сколько в Кыргызстане пьют пива? По данным Национального статистического комитета КР, объем потребления пива в 2013 году составил 4 миллиона 992 тысячи дал, а объем местного производства пива — 2 миллиона 392,4 тысячи дал.



В 2014-м потребление пива составило 5 миллионов 127 тысяч дал. В 2016 году кыргызстанцы стали меньше пить пива. За год выпито 3 миллиона 836 тысяч дал. В 2017-м потребление пива осталось на прежнем уровне — 3 миллиона 915 тысяч дал.



По данным ВОЗ, из общего потребления кыргызстанцами всех алкогольных напитков 86 процентов составляет водка, 12 процентов — пиво, 2 процента — вино, менее 1 процента — прочие напитки.

3 Какое количество выпитого пива приводит к алкоголизму? По рекомендациям ВОЗ, мужчинам следует употреблять не больше 40 граммов чистого спирта в день (примерно две бутылки пива, 100 граммов водки или три бокала сухого вина), женщинам — 30 граммов чистого спирта (1,5 бутылки пива или 80 граммов водки, два бокала сухого вина). Это при условии, что два дня в неделю человек не будет принимать ни капли алкоголя.



Если человек ежедневно употребляет более литра пива, у него начинается пивной алкоголизм.

4 Каковы признаки пивного алкоголизма? Выявить симптомы пивного алкоголизма, особенно на начальных стадиях, сложно. Многие считают пиво слабоалкогольным напитком, употреблять который допустимо чуть ли не ежедневно. В результате человек, злоупотребляющий им и уже ставший зависимым от него, долгое время остается социально адаптированным — сохраняет семью, работает или учится, общается с прежним кругом друзей.



Задумайтесь, если у вас появляются агрессия и раздражительность, когда не удалось выпить любимого напитка, растет «пивной» животик, периодически возникает головная боль, начинаются трудности в интимной жизни и половые расстройства.



Человек не может расслабиться и веселиться без пива. С каждым днем объем выпитого увеличивается.



Пивному алкоголизму в большей степени подвержены подростки. Несформировавшийся организм привыкает к напитку быстрее взрослого. Пивная зависимость у детей лечится достаточно тяжело. Восстановительный процесс требует терпения и времени. Эта зависимость в большей степени психологическая, чем физическая.

5 К чему приводит чрезмерное употребление пива? У пивных алкоголиков на первое место выходят соматические проявления, поражение печени. Вначале возникает жировая дистрофия, а затем цирроз печени. Увеличиваются все отделы сердца. Такое заболевание даже получило название «пивное сердце». Возникает артериальная гипертензия. Нарушения функции печени приводят к сиалозу — двустороннему увеличению околоушных желез.



У мужчин уменьшается выработка тестостерона, отвечающего за мужественную внешность. Мужчина делается похожим на женщину, появляется круглый живот, обозначаются бедра и грудь.



С виду безобидный напиток провоцирует рост раковых клеток в организме женщины и может стать причиной бесплодия. Если пивом злоупотребляет кормящая мать, у ребенка могут случаться эпилептические припадки.

6 Можно ли самостоятельно избавиться от зависимости? Человек считается здоровым от алкоголизма, если не употребляет алкоголь совсем. Организм может самостоятельно очиститься от алкогольного яда, если полностью отказаться от алкоголя.



Однако лечение зависимости — это не только деинтоксикация, но и восстановление психологического состояния. Чаще всего люди начинают пить из-за усталости, проблем, трудных жизненных ситуаций.



Человек, испытывающий желание выпить водки, понимает, что с ним что-то не так. Потребность выпить пива такой тревоги не вызывает. Пиво получило популярность в обществе за доступность, низкую цену, небольшое содержание алкоголя. К тому же из-за хмеля оно обладает успокаивающим свойством.