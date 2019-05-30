Эркин Булекбаев судится с Первомайским РОВД

Лидер Партии зеленых Эркин Булекбаев подал в суд на Первомайский РОВД. Об этом он сообщил 24.kg.

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По словам главы политорганизации, он не согласен с постановлением о штрафе в 3 тысячи сомов и обжаловал его.

«Оно совершенно незаконно. Общественный порядок я не нарушал, и мэрию мы уведомили о своей акции по всем правилам. За что я должен платить 3 тысячи сомов? Надеюсь, что суд примет верное решение и аннулирует постановление РОВД», — сказал Эркин Булекбаев.

Отметим, что Эркина Булекбаева задержали сразу после пикета против добычи урана и доставили в милицию. Свою акцию он провел 30 апреля в разгар кампании против разработок урановых копий.