Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются грозы

С 1 по 5 июня в Кыргызстане ожидается неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 1 июня днем в предгорных и горных районах, 2-3 июня на большей части Кыргызстана, 4-5 июня в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег.

В предгорных и горных районах Чуйской области, в отдельных районах Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей и по востоку Иссык-Кульской области осадки интенсивные. В предгорных и горных районах возможен град.

Ветер 1-2 июня в отдельных районах с усилением до 17-22 метров в секунду.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 2 по 5 июня в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями в предгорных и в горных районах республики возможны селевые явления.