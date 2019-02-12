Продажа авто по доверенности. Владельца можно найти на портале электронных услуг

ГП «Инфоком» разработало портал электронных услуг ГРС portal.srs.kg, где можно найти владельца автомобиля и лица, управляющего авто по доверенности.

Как сообщили 24.kg в «Инфокоме», поисковик является единой площадкой для размещения объявлений. «Данная мера как никогда актуальна с началом работы «Безопасного города», поскольку штрафовать за нарушения ПДД будут владельца машины», — пояснили в госпредприятии.

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Чтобы разместить объявление на портале, нужно зайти на сайт portal.srs.kg в раздел «Транспорт» и выбрать один из предложенных запросов:

Я управляю автомобилем по доверенности и ищу владельца автомобиля;

Я владелец автомобиля ищу лицо, управляющее автомобилем по доверенности.

После необходимо заполнить все обязательные поля. Сформированные объявления доступны для просмотра и поиска всем пользователям портала, что позволит упростить получение информации заинтересованными лицами. Подача объявления не требует регистрации на портале.