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Агент 024

Очередь за горизонт. Желающих переоформлять авто все больше

В ГРС образовалась очередь из желающих переоформить автомобиль. Об этом в социальной сети Facebook сообщил пользователь Петр Черняк.

«Очередь за горизонт. А за горизонтом — техосмотр. Бишкек, сегодня, оформление авто», — подписал он опубликованную фотографию.

В ГРС ИА «24.kg» подтвердили, что при оформлении машин образовались очереди не только в Бишкеке, но и в Оше, и в Джалал-Абаде. «Все сотрудники находятся на местах. Никого даже в отпуск не отпустили, но желающих переоформить автомобиль очень много», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, Государственная регистрационная служба запустила проект, в рамках которого можно переоформить автомобиль, купленный по доверенности, по льготной цене. Акция продлится до конца июня.
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