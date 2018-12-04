4 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Восточный жилмассивы «Дордой», «Ак-Бата» (17-20-я улицы), «Кок-Джар» (улицы Ахунбаева, Босого, Ой-Терскен, Куйручук, Жени Жок, Тон) 9.00 18.00 улица Каралаева от Ахунбаева до Суеркулова 9.30 17.30 отрезки улиц Московской, Осмонкула, Герцена; улицы Гоголя, 7, 9, 11, Суюмбаева, 11/2 9.00 17.00 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4; улица Суеркулова, 10б 9.00 12.00 Западный жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Макмал, Ала-Тоо) 9.30 18.00 отрезки улиц М.Ганди, Московской, Тимирязева, Сагынбая манасчи, Леваневского, Абая 9.30 17-00 отрезки улиц Кокчетавской, Славгородской, Кызыл-Алма 9.30 18.00 жилмассив «Мурас-Ордо» 9.00 17.00

2 Чуйская область

Районы электросетей Участки Время Аламединский села Озерное, Арчалы, Байтик, Аламедин (улица Гагарина),

село Виноградное (улицы Спортивная, Чуйская, Молодежная, Школьная),

село Карла Маркса (улицы Крылова, Герцена, Школьная, Первомайская, Дорожная, Кулатаева, Серегина, Карла Маркса),

село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная) 9.00 17.00 Сокулукский село Сокулук (улицы Торговая, Урожайная, Индустриальная, Заречная, Новая),

село Нижнечуйское (улицы Саратовская, Коммунистическая, 23-го Партсъезда, Школьная, Фрунзе),

село Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Ленина, Пушкина, Фрунзе),

село Шалта (улица Калмырза),

село Джаны-Пахта (улицы Атбашинская, Молодежная),

село Кызыл-Туу (улица Бекнияз у.И.),

село Чат-Кёль (улицы Украинская, Почтовая, Ленина) 9.00 17.00 Московский села Беловодское, Беш-Терек (улицы Центральная, кошары), Ак-Суу (улица Добровольского), Садовое (улица Крупской) 9.00 17.00 Жайылский село Монолдор (улицы Курманова, Берик у.Шопок),

село Алексеевка (улицы Калинина, Школьная),

город Кара-Балта (квартал Спортивный, ж/д № 1-6) 8.30 17.00 Кантский села Алмалуу, Верхний Ичке-Суу, Горная Серафимовка, Тогуз-Булак, Нижняя Серафимовка 9.00

17.00 Чуйский села Талды-Булак, Алчалуу, Султан 9.00 17.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Шелководная, Фрунзенская, Ошская, Транспортная, Пржевальская, Элебаева, Харьковская, Масанчи, Джункеева, Токтогула, Ростовская, Пушкина, Элебаева, Пионерская, Стаханова, Искакова, Токтогула, Дружба, Пилорама, Гоголя, Стаханова, Маяковская, Островская, Бекбоева, села Чельпек, Бурма-Суу), села Чон-Джаргылчак, Ак-Терек, Кичи-Джаргылчак, Кок-Сай, Жер-Уй, Темир-Канат.

4 Ошская область