29 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

жилмассив «Келечек» 9.00 18.00 район Аламединского рынка, квадрат, ограниченный улицами Жибек Жолу, Буденного, Парковой, М.Джалиля 9.00 16.00 жилмассивы «Кок-Джар (квадрат, ограниченный улицами Алма-Атинской, Ахунбаева, Куйручук, переулком Конорчок; улицы Ой-терскен, Тон, Арстанбап, Кок-Жайык), «Ак-Бата» (2-4-я улицы); улицы Абдрахманова/Баялинова 9.30 18.00 отрезок улицы Каралаева 9.00 13.00 12-й микрорайон, 56-59, 57/1-57/5, 69/1— 69/3 13.00 15.00 отрезки улиц Тоголока Молдо, Сыдыкова, Табалдиева, Балтагулова, проспект Ч.Айтматова, переулки Каарманский, Алтайский 9.00 18.00 жилмассивы «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Тоголока Молдо), «Верхний Орок» (улицы Орокская, Кочкор-Ата, Кырк-Кербен) 9.30 18.00 отрезки улиц Токтоналиева, Шакирова, Ахунбаева 9.30 17.00 жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Тыналиева, Кок-Добо, Кара-Коо) 9.30 12.00 жилмассивы «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо» 10.00 17.00 отрезки улиц Токомбаева (от Жукеева-Пудовкина до Нуржамал), жилые комплексы «Бристоль», «Давос», учебные корпуса АУЦА, Молдокулова, 30,30/1; Алыкулова, Камчатской, Белгородской, Мурманской, Архангельской, Ден Сяопина, Садыгалиева, Л.Толстого, Почтовой, западная промзона, коттеджные городки «Браво», «Ницца», «Нооруз», «Ордо», «Орто-Сай», «Шабдан» 9.00 17.00

2 Чуйская область

Аламединский село Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, Заречная, Чапаева, Гидростоителей, Набережная (от рынка «Чекиш-Ата» до объездной дороги),

село Таш-Дебе (улицы Горького, Ленина, Подгорная, Южная, Советская, Колхозная, Нарынская, Бегелдинова, Ала-Тоо, Кооперативная, Больничная, Аптечная),

село Бер-Булак (улицы Первомайская, Каракольская, Ай-Булак, переулок Зеленый),

села Мраморное, Озерное, Лесхоз,

село Кок-Джар ( улицы Матыева, Нурманбетова, Уметалиева, Бишкек, Арпачиева, Полевая, Сыргак),

село Виноградное ( улица Советская),

село Октябрьское ( улицы Г ерцена, Крылова, Школьная),

жилмассивы «МТФ-2», «Тендик», «Рассвет»,

село Малиновка ( улицы Подгорная, Малиновая) 9.00 17.00 Сокулукский село Джаны-Джер ( улица Бакинская),

село Асылбаш ( улицы Жаны-Турмуш, ушелье «Холодное»),

село Тош-Булак ( улицы Советская, Булана, Береговая, Ж.Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди),

село Новопавловка ( улицы Советская, Баетова, Учительская, Кирова, Фрунзе),

село Жыламыш ( улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная),

село Кызыл-Туу ( улица Бекниязова),

поселок Взлетный ( улица Авиаторов),

село Чат-Кель ( улицы Украинская, Почтовая, Ленина),

село Камышановка ( улицы Фрунзе, Белинского, Карасуйская, Школьная, Чуйская, Больничная) 9.00 17.00 Московский село Ак-Торпок ( улицы Попенова, Центральная),

село Кыз-Моло ( улица Школьная),

село Ак-Суу ( улицы Тоголока Молдо, Заречная, Логвиненко, Токтогула, Чапаева, Суворова, Проездная, Добровольского, Южная, 3) 9.00 17.00 Жайылский село Новониколаевка 8.30 17.00 город Кара-Балта (отрезки улиц Некрасова, Лениградской, Центральной, Ракетной, Октябрьской, Звездной, Куйбышева, Дзержинского),

села Федоровка, Джекен, Джон-Арык 12.00 15.00 Кантский город Кант (отрезки улиц Московской, Ломоносова, Спортивная, Морозова, Карла Маркса, Кирпичной, Октябрьской, Розы Люксембург, Герцена, Валиханова, Некрасова, Марковского, переулки Колхозный, Пролетарский),

село Люксембург (улицы Л.Толстого, Ватутина, Лермонтова, Чапаева, Гоголя, Крупской, переулок Ысык-Атинский) 9.00 17.00

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Курменты, Балбай, Талды-Суу, Ичке-Суу, Оргочор, Светлая поляна, Ак-Сай, город Каракол (улица Масалиева).

4 Ошская область