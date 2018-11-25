26 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

Восточный район Восточного автовокзала 9.30 15.00 жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум), «Ак-Бата» (2-4-я улицы) 9.30 17.00 жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Чок-Тал, Ыссык-Кол) 9.00 13.00 12-й микрорайон, 42-53 13-00 17.00 жилмассив «Дордой» 9.00 17.00 3- й микрорайон, 26-28 9.00 17.00 Западный отрезки улиц Джамбула, Тоголока Молдо 9.00 18.00 село Чон-Арык (отрезки улиц Восточной, Мостовой) 9.00 18.00 жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ахунбаева, Алтын-Ордо, Каркыра, Кара-Шоро, Акак, Бакдоолот) 9.00 18.00

2 Чуйская область

Аламединский село Аламедин (отрезки улиц Молодежной, Гоголя, Суворова, Станционный тупик, Аламединская средняя школа № 2, средняя школа ГЭС-3) 9.00 17.00 село Ленинское (район «Бакая», отрезки улиц Набережной, Алма-Атинской, Виноградной, Восточной),

село Луговое (район малой ГЭС, улица Алма-Атинская),

село Малиновка ( улицы Малиновая, Подгорная) село Озерное (отрезки улиц Центральной, Шоссейной, Новой, Балыкчы)

село Виноградное (отрезки улиц Фрунзе, Алма-Атинской, Молодежной, Ленина) Сокулукский село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Нуркан, Школьной, Байтору),

село Новопавловка,

село Военно-Антоновка (отрезки улиц Пушкина, Полярной, Красноармейской, Токтогула, Ала-Арчинской, Северной),

село Гавриловка (отрезки улиц Тургенева, Южной, Фрунзе),

село Комсомольское (отрезки улиц Южной, Дорожной, Тупик) 9.00 17.00 Московский село Плодопитомник 9.00 17.00 село Спартак (отрезки улиц М.Горького, Попова),

село Беловодское (переулок Комсомольский),

село Предтеченка Кантский город Кант (отрезки улиц М.Горького, Абдраимова. Октябрьской, Герцена, Марковского, Валиханова, Розы Люксембург, Салиевой, переулок Крупской),

село Люксембург (улица Колхозная) 9.00 17.00

3 Ошская область

13.00-17.00 — город Ош (микрорайон «Курманджан Датка», потребители в районе Госрезиденции, село Тюлейкен, улицы Ленина, Курманджан Датки, Суюнбаева, Геологическая, Ибрагимова, Лермонтова, Горького, Вишневая, Алиева, Ашхабадская, Низами, Примова.

4 Баткенская область