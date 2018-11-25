26 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
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Восточный
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район Восточного автовокзала
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9.30
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15.00
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жилмассивы «Кок-Джар» (улицы Арстанбап, Шоокум), «Ак-Бата» (2-4-я улицы)
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9.30
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17.00
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жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Чок-Тал, Ыссык-Кол)
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9.00
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13.00
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12-й микрорайон, 42-53
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13-00
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17.00
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жилмассив «Дордой»
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9.00
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17.00
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3- й микрорайон, 26-28
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9.00
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17.00
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Западный
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отрезки улиц Джамбула, Тоголока Молдо
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9.00
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18.00
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село Чон-Арык (отрезки улиц Восточной, Мостовой)
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9.00
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18.00
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жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ахунбаева, Алтын-Ордо, Каркыра, Кара-Шоро, Акак, Бакдоолот)
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9.00
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18.00
2Чуйская область
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Аламединский
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село Аламедин (отрезки улиц Молодежной, Гоголя, Суворова, Станционный тупик, Аламединская средняя школа № 2, средняя школа ГЭС-3)
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9.00
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17.00
|село Ленинское (район «Бакая», отрезки улиц Набережной, Алма-Атинской, Виноградной, Восточной),
село Луговое (район малой ГЭС, улица Алма-Атинская),
село Малиновка (улицы Малиновая, Подгорная)
|село Озерное (отрезки улиц Центральной, Шоссейной, Новой, Балыкчы)
село Виноградное (отрезки улиц Фрунзе, Алма-Атинской, Молодежной, Ленина)
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Сокулукский
|село Жыламыш (отрезки улиц Жыламыш, Нуркан, Школьной, Байтору),
село Новопавловка,
село Военно-Антоновка (отрезки улиц Пушкина, Полярной, Красноармейской, Токтогула, Ала-Арчинской, Северной),
село Гавриловка (отрезки улиц Тургенева, Южной, Фрунзе),
село Комсомольское (отрезки улиц Южной, Дорожной, Тупик)
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9.00
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17.00
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Московский
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село Плодопитомник
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9.00
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17.00
|село Спартак (отрезки улиц М.Горького, Попова),
село Беловодское (переулок Комсомольский),
село Предтеченка
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Кантский
|город Кант (отрезки улиц М.Горького, Абдраимова. Октябрьской, Герцена, Марковского, Валиханова, Розы Люксембург, Салиевой, переулок Крупской),
село Люксембург (улица Колхозная)
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9.00
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17.00
3Ошская область
- 13.00-17.00 — город Ош (микрорайон «Курманджан Датка», потребители в районе Госрезиденции, село Тюлейкен, улицы Ленина, Курманджан Датки, Суюнбаева, Геологическая, Ибрагимова, Лермонтова, Горького, Вишневая, Алиева, Ашхабадская, Низами, Примова.
4Баткенская область
- 8.00-17.00 — сельская управа Бирлик.