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Общество

Штормовое предупреждение: резкое похолодание и снег

В Кыргызстане сохранится неустойчивая погода. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

По ее данным, 24 ноября днем и 25 ноября ночью на большей части территории дождь, снег, в предгорных, горных районах снег, местами осадки интенсивные. Двадцать пятого ноября днем осадки ожидаются в отдельных районах. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 17-22 метров в секунду.

Как сообщается, 25-26 ноября ожидается понижение температуры воздуха.

В Чуйской, Таласской долинах ночью до −12 градусов, днем до −3...+2, в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ночью до −6, днем до 0...+5 градусов, в предгорных районах ночью до −8, днем до +2 градусов, в Иссык-Кульской котловине ночью до −9, днем до −5, в зоне земледелия Нарынской области и в горных районах ночью до −17 градусов, днем до +5, в высокогорных районах ночью до −25 градусов, днем −13...-8.

Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на зимних пастбищах, работу предприятий связи, энергетических и коммунальных служб. При интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта. Налипание мокрого снега создаст опасность обрыва линий электропередачи.
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