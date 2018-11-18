Ала-Арча и кыргызский Гранд Каньон. Что нужно знать, собираясь в поход

Почти каждые выходные 68-летний Александр Семенов отправляется в поход в горы. Он искушенный путник, но красоты Кыргызстана ему не приедаются. Постоянно открывает для себя что-то новое и восхищается разнообразием природы страны. О том, с кем идти в поход, что с собой взять, об интересных маршрутах и типичных ошибках туристов он рассказал 24.kg.

Маршруты выходного дня

— Давно полюбили походы?

— В студенческие годы. Родом я из Сибири. Такого удовольствия от походов, как в Кыргызстане, не испытывал нигде. Горы здесь повсюду. Отъезжаешь на 30- 40 километров от столицы — и в рай попадаешь. Бесподобных мест множество.

— В Чуйской области — ущелья Аламедин, Ала-Арча, Иссык-Ата, Кегеты, Шамси, Джаламыш, Сокулук, Ак-Суу, Чон-Кемин и Ак-Тюз. Все разнообразны и по-своему прекрасны.

Самый популярный маршрут — Ала-Арча. Она богата на живописные достопримечательности. К примеру, одна из многочисленных троп ведет к заброшенной горнолыжной базе «Верхняя Ала-Арча». Там сохранилась хижина, которую поддерживают в хорошем состоянии.

Фото Александра Семенова. Глыба Тамга-Таш на Иссык-Куле

Во многих ущельях есть водопады: например, в Иссык-Атинском и Кегеты. В последнем также расположено красивейшее озеро Кел-Тор. Там постоянно толпы путников.

Еще могу выделить красивое ущелье Адыгене. Тропы там вполне проходимые, но туристов почему-то немного.

У нас везде много впечатляющих природных достопримечательностей. Чем дальше забредаешь, тем ярче впечатления. Во многих ущельях я бывал не один раз. Маршруты знаю наизусть, но все равно каждый раз подмечаю что-то интересное. А еще ходьба полезна для здоровья. В свои годы чувствую себя замечательно.

— Говорят, в некоторых ущельях много мусора. В той же Ала-Арче.

— Нет, его там регулярно убирают. Это единственное ущелье, где этим занимаются специальные работники. Кое-где, как в Аламедине, за полянами ухаживают местные жители.

Где действительно много мусора, так это у Сары-Челека.

Крепости, пещеры и каньоны

— В других регионах есть маршруты для походов?

— Весь Кыргызстан богат ими. В Нарынской области в районе Торугарта находятся древние крепости, куда часто ездят искатели приключений. Много ущелий в Прииссыккулье. Один Джети-Огуз чего стоит! На юге страны попадаются пещеры и хорошо развита спелеология.

Фото Александра Семенова. Ак-Сайский ледник, высота 3500-4000 метров

Пик Ленина, — наверное, единственный в мире семитысячник, где устраивают скоростные подъемы: стартуют на отметке 4,4 тысячи метров и за 6,5 часа достигают вершины. Впечатляющее зрелище!

— Устраивают ли походы зимой?

— Ущелья близ Бишкека зимой покрываются снегом, и таких красот, как в теплое время года, не встретишь. Не очень интересно копошиться в снегу, да и к резким изменениям погоды трудно приспособиться. Поэтому массовость походов многократно уменьшается. В основном ходят к хижине Рацека, расположенной в ущелье Ак-Сай.

На восточной окраине Чуйской области располагаются боомские каньоны Конорчек. Когда едешь на Иссык-Куль, их видно справа от дороги. Они не такие масштабные, как американский Гранд Каньон, но очень красивые и бесснежные зимой.

Навыки — дело наживное

— Среди местных много любителей пешего туризма или основную массу составляют иностранцы?

— Много, но не так, как было в советское время. Тогда в те же Аламедин и Ала-Арчу людей возили большие автобусы. Сейчас группы туристов ездят на бусиках.

Что плохо, с распадом СССР исчезли туристические клубы. Они действовали во всех городах и при вузах, помогая любителям туризма находить единомышленников, устраивали поездки и соревнования. Ныне организацию поездок переняли частные фирмы и группы.

Фото Александра Семенова. В Малиновом ущелье

— Нужны ли для походов особые навыки?

— Для безопасного, комфортного и быстрого передвижения по горным тропам нужна особая техника ходьбы. Вырабатывается она автоматически по мере практики. И, конечно, всегда можно спросить совета у опытных туристов. Некоторые так наловчились, что буквально бегают по тропам, где большинство людей с трудом пешком ходит.

Что взять в поход

— Как добраться до приглянувшегося ущелья?

— Кое-куда можно доехать на велосипеде. А так те же частники регулярно устраивают поездки в горы. Найти их координаты в интернете проще простого. За дорогу они берут 300-500 сомов с человека, в зависимости от дальности.

Фото Александра Семенова. Верховья ручья Кашка-Суу

— Они предоставляют гида?

— Нет, только старшего, следящего за порядком. Он озвучивает время, к которому всем необходимо вернуться к точке сбора, и все.

— Лучше идти одному или с группой?

— Этой осенью неоднократно ходил на стоянку Рацека. Туристов было много. Японцы, корейцы и китайцы шли группами по 20-30 человек. Европейцы — по два-три человека или в одиночку. Кому как нравится.

По популярным тропам можно идти одному, а на вершину желательно с попутчиками. Всякое может случиться: вдруг ногу подвернешь, и некому будет помочь.

— Брать ли в поход провизию?

— Обязательно. Мясо, колбасу, пирожки, шоколад, чай... Все это мы называем емким словом «перекус». Он помогает компенсировать энергозатраты.

— Что еще взять?

— Медикаменты для оказания первой помощи при травмах. Горные тропы скалистые, каменистые, и идти довольно опасно. Иногда поднимаешься быстрее, чем спускаешься. Когда крутизна склона достигает 40 градусов, каждый шаг приходится вымерять. Незаменимый помощник в этом деле — треккинговые палки. Они предназначены для безопасного спуска, сохранения равновесия и высокой скорости движения.

— Как одеваться?

— Зависит от погоды. Особое внимание нужно обратить на обувь. Она должна быть качественной, горной, подходящей для каменистых троп. В чем попало ходить нельзя.

Фото Александра Семенова. Пик Корона (вдали), высота 4860 метров

На трудных крутых моренных тропах много мелкого щебня, и ощущение, что идешь по гололеду. Споткнувшись, можно полететь вниз. В одну из поездок встретил на такой тропе людей в простой обуви (чуть ли не в тапочках) и без треккинговых палок. Двигаться им было крайне тяжело.

— Какие еще ошибки допускают туристы?

— Как-то разговорился с группой путников. «Что делать дальше?» — спросили они, посетив водопад и лениво усевшись на лужайке. «Можно идти в любую сторону», — сказал я. «А что там интересного?» — удивились они. «Все интересно», — заверил я.

Фото Александра Семенова. Ущелье Кел-Тор

Некоторые люди ездят в горы редко и чтобы скоротать время. Не все из них способны увидеть и оценить красоту пейзажей. Завсегдатаям же объяснять не надо, и на месте они не сидят.

Любовь с первого раза

— Какое расстояние можно преодолеть за однодневный поход?

— До 20 километров . Бывает и больше. Однажды отправился с группой в район перевала Тоо-Ашуу. Прошли по старой дороге через перевал высотой 3 тысячи метров, затем спустились к горному озеру и по склонам хребта достигли устья до реки Кара-Балты. Путь занял 25 километров , и на его преодоление у нас ушел весь день. Разнообразный рельеф, солидный перепад высот (свыше 1 тысячи метров) — было необычайно интересно.

Проблема однодневных походов — недостаток кислорода, начинающийся как раз с отметки 3 тысячи метров. Поэтому наскоком забираться на высокие горы не очень комфортно. Нужна ночевка в альплагере, и тогда к нехватке кислорода привыкаешь. Но если идти с ночевкой, это уже будет многодневный поход. В такие обычно отправляются профессионалы, желающие выполнить разряд и повысить квалификацию. Хотя встречаются любители таких походов и среди простых туристов.

Фото Александра Семенова. В ущелье Кашка-Суу, вдали пик Комсомолец

Однажды в Иссык-Ате встретил группу из трех семей из Новосибирска. Они вооружились навигаторами, картой, собрали большие рюкзаки и пошли через перевалы в Ала-Арчу. А это километров 80! Наши любители редко на такое решаются.

— Прочитав интервью и взвесив все «за» и «против», некоторые наверняка предпочтут походам мягкий диван и соцсети. Как их переубедить?

— В соцсетях есть группа «Хочу в поход», где люди делятся опытом и эмоциями от своих приключений. Один новичок, впечатленный первым походом, заявил, что это теперь будет его основным увлечением. И жену обещал приобщить.

Как я уже сказал, не все могут оценить прелесть горных прогулок. Однако если это занятие вам близко по духу, то вас уже после первого раза будет постоянно тянуть на природу.