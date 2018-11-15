США потратили на войны $6 триллионов с 2001 года

США с начала 2000-х годов потратили около $5,9 триллиона на войны, в которых погибли не менее 480 тысяч человек и еще 10 миллионов стали беженцами. Об этом сообщила Нета Кроуфорд из американского Брауновского университета, пишут «Известия».

С 2001 года США участвовали в войнах в Афганистане, Ираке и Сирии, а также в других локальных операциях.

Нета Кроуфорд, в отличие от официальной статистики, считает не только прямые расходы на боевые действия, но и затраты по линии Госдепартамента, расходы на лечение и обеспечение ветеранов в США, проценты по займам, использованным для финансирования войны. В ее подсчетах учитываются и траты на борьбу с терроризмом по линии Министерства внутренней безопасности.

Таким образом, реальная стоимость войн превосходит официальные цифры втрое.