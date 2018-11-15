Морозы в Бишкеке. Холоднее было только 63 года назад

Накануне в Бишкеке температура воздуха опустилась практически до исторического минимума 1955 года. Об этом сообщил сайт «Погода и климат».

Отмечается, что 14 ноября в Бишкеке минимальная температура воздуха составила −13,7 градуса. Это лишь на 1,5 градуса выше, чем минимальное значение для этого дня за все время метеорологических наблюдений.

В 1955 году в Бишкеке похолодало до −15,2 градуса. А самым теплым было 14 ноября 1992 года, когда воздух прогрелся до +23,6 градуса.

Средняя температура воздуха в Бишкеке накануне составила −11,4 градуса, а максимальная — минус 6,3 градуса. Отклонение от нормы составило − 16,4 градуса.

Среднемесячная температура ноября в Бишкеке составляет +4,7 градуса. Но фактическая температура месяца, по данным наблюдений, оказалась только +0,9 градуса.