Жогорку Кеңештин 4 комитетине жаңы төрагалар жана орун басарлары шайланды. Тизме

Бүгүн, 18-мартта Жогорку Кеңештин жыйынында тиешелүү комитеттердин төрагалары жана алардын орун басарлары шайланды. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгында тиешелүү токтом кабыл алынды.
Депутаттык топтор тармактык комитеттердин төрагалыгына жана алардын орун басары кызматына шайлоо үчүн өз талапкерлерин көрсөтүп, төмөнкү депутаттар шайланды:
- Бакыт Тентишев Өнөр жай саясаты, транспорт, отун-энергетикалык комплекс, архитектура жана курулуш боюнча комитеттин төрагасы кызматына;
- Гульнара Акимбаева Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитеттин төрагасы кызматына;
- Кубанычбек Самаков Агрардык саясат, суу ресурстары, жер казынасын пайдалануу, экология жана айлана-чөйрөнү коргоо боюнча комитеттин төрагасы кызматына;
- Ырысбек Атажанов Илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасы кызматына;
- Жаныбек Аматов Эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитеттин төрагасынын орун басары кызматына;
Мындан тышкары комитеттердин төрагаларынын орун басарлары шайланды:
- Гүлшаркан Култаева Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана Жогорку Кеңештин Регламенти боюнча комитеттин төрагасынын орун басары кызматына;
- Советбек Рустамбек уулу Эмгек, саламаттык сактоо, аялдар иштери жана социалдык маселелер боюнча комитеттин төрагасынын орун басары кызматына;
- Нуржамал Төрөбекова Илим, билим берүү, инновациялык өнүгүү жана маалыматтык технологиялар, маданият, спорт жана жаштар иштери боюнча комитеттин төрагасынын орун басары кызматына.