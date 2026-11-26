ЖИге даярдык рейтинги: Кыргызстан коңшуларынан артта калып, 119-орунду ээледи
Кыргызстан жасалма интеллектти киргизүүгө мамлекеттин даярдыгы боюнча Казакстан менен Өзбекстандан кыйла артта калууда. Бул тууралуу британиялык Oxford Insights аналитикалык компаниясы даярдаган Government AI Readiness Index — 2025 эл аралык рейтингинин жыйынтыктарында айтылат.
Изилдөөгө ылайык, Кыргызстан мүмкүн болгон 100 упайдын ичинен болгону 33,28 упай топтоп, дүйнөнүн 195 мамлекетинин ичинен 119-орунду ээледи.
Салыштыруу үчүн Казакстан 56,70 упай алып, 58-орунга жайгашса, Өзбекстан 56,11 упайлык жыйынтык менен рейтингдин 62-сабын ээледи. Ошентип, Кыргызстан Казакстанга дароо 61 позицияга, ал эми Өзбекстанга 57 позицияга уттуруп жатат.
Топтогон упайлардын саны боюнча ажырым 20 пункттан ашат. Борбор Азияда Кыргызстан беш өлкөнүн ичинен 3-орунга чыкты. Төмөн жакта 31,17 упай менен Түркмөнстан жана 29,08 упай менен Тажикстан гана жайгашкан.
Government AI Readiness Index индекси мамлекеттер башкарууда, экономикада жана мамлекеттик кызматтарды көрсөтүүдө жасалма интеллектти колдонууга канчалык даяр экенин баалайт. Рейтингди түзүүдө эксперттер ЖИ чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын болушун, санариптик инфраструктуранын өнүгүшүн, маалыматтардын жеткиликтүүлүгүн, кадрдык потенциалды, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү жана мамлекеттик органдардын жаңы чечимдерди киргизүү жөндөмдүүлүгүн эске алышат.
Изилдөө Борбор Азия өлкөлөрүнүн ортосундагы олуттуу ажырымды көрсөтүп турат. Казакстан менен Өзбекстан 56дан ашык упай топтосо, аймактагы калган үч мамлекеттин көрсөткүчтөрү 34 упайга да жеткен эмес.
Ошол эле учурда рейтинг ChatGPT жана башка нейротүйүндөрдү колдонгон жарандардын санын чагылдырбайт. Сөз биринчи кезекте мамлекеттик институттардын жана технологиялык чөйрөнүн жасалма интеллектти колдонууга даярдыгы жөнүндө болуп жатат.
Изилдөө дүйнөнүн 195 өлкөсүн камтыды.