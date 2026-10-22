Кыргызстан Henley & Partners паспорт рейтингинде 6 позицияга төмөндөдү
Henley & Partners компаниясы дүйнөдөгү паспорттордун жаңыланган индексин — 2026 жарыялады. Рейтинг жүздөн ашык паспортту камтыйт жана Эл аралык аба транспорт ассоциациясынын (IATA) маалыматтарын пайдалануу менен түзүлгөн.
2026-жылдын октябрь айына карата Кыргызстан индексте Сан-Томе жана Принсипи менен бир орунду бөлүшүп, 81-орунга жайгашты. Рейтингдин маалыматы боюнча, кыргыз паспорту менен визасыз 59 мамлекетке барууга болот.
2026-жылдын башында Кыргызстан 75-сапта турган, ал эми октябрь айына карата республика 6 позицияга төмөндөдү.
Өзбекстан дагы рейтингин начарлатып, 82-орунга түштү (2025-жылы республика 79-орунда жайгашкан). Казакстандын паспорту мурдагыдай эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү «эң күчтүү» паспорт бойдон калууда (66-орун). Анын ээлери визасыз 77 өлкөгө бара алышат. Тажикстан 87-орунга, ал эми Түркмөнстан 93-орунга жайгашты.
Дүйнөлүк рейтингде биринчи орунду Сингапур кармап турат, анын паспортунун ээлери 193 өлкөгө визасыз кирүү укугуна ээ. Тизменин эң аягында Афганистан турат, анын жарандарына визасыз 22 багыт гана жеткиликтүү.
Henley & Partners компаниясынын паспорттор индекси мамлекеттердин өз жарандарына берген эркин которулуу деңгээли боюнча эл аралык рейтинги болуп саналат. Индекс өлкөлөр менен аймактардын визалык эрежелерин талдап, аларды ээлери визасыз кире алган өлкөлөрдүн санына жараша катарлайт.
Өлкөнүн рейтингдеги орду анын жарандары алдын ала виза тариздөөсүз (визасыздан же келгенде виза алуу менен) кире алган дүйнө мамлекеттеринин саны менен аныкталат.