Жерди сатып алуу: Бишкекте 15 курулуш компаниясы 327 миллион сом төлөдү
Көп батирлүү үйлөрдү долбоорлоо жана куруу үчүн буга чейин ижара шартында убактылуу пайдаланууга берилген жер тилкелерин сатып алуу тартиби жөнүндө жобого ылайык, Бишкек шаарында 15 курулуш компаниясы 327 миллион сом төлөдү.
Бүгүн Бишкек шаардык кеңешинин Муниципалдык менчик боюнча туруктуу комиссиясынын жыйынында төртүнчү башкармалыктын башчысы Марлен Айбеков билдиргендей, кабыл алынган оң чечимдер боюнча дагы каражат түшүшү күтүлүүдө.
«Биз баарын мөөнөтүндө карап жатабыз. Азырынча суроолор жок», — деди ал.
Жер тилкесин сатып алуу наркы бекитилген эсептөө методикасы боюнча аныкталат.
Тартипке ылайык, коэффициенттин өлчөмү жер тилкесин сатып алуунун акыркы суммасын төлөө убактысына жараша белгиленет:
- Ушул ыкма бекитилген учурдан тартып 2026-жылдын 31-декабрына чейин — 0,5 мааниси колдонулат;
- 2027-жылдын 1-январынан 2027-жылдын 31-декабрына чейин — 0,6;
- 2028-жылдын 1-январынан 2028-жылдын 31-декабрына чейин — 0,8;
- 2029-жылдын 1-январынан 2029-жылдын 31-декабрына чейин — 1,0;
- 2030-жылдын 1-январынан 2030-жылдын 31-декабрына чейин — 1,2;
- 2031-жылдын 1-январынан тартып кийинки жылдары жер тилкеси сатылып алынганга чейин коэффициент 1,2 өлчөмүндө колдонулат.
- 2026-жылдын 1-октябрына чейин аянты 1 гектардан ашкан жер тилкелерине 0,4 өлчөмүндөгү коэффициент колдонулат.
Марлен Айбековдун маалыматы боюнча, эки курулуш компаниясына 0,4 ставкасы, калгандарына 0,5 ставкасы колдонулган.