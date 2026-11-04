USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Жаңы «Жалал-Абад» эл аралык аэропорту кандай көрүнөт?

10:35, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда курулуп жаткан «Жалал-Абад» эл аралык аэропортунун видеосу тартылды. Жаңы аба майданы Жалал-Абад облусунун Сузак районунда курулууда жана өлкөнүн түштүгүндөгү ири авиациялык объекттердин бири болуп калышы керек.

Курулуш иштери 2025-жылдын май айында башталган. Багыш айыл аймагынан аэропорт үчүн 381 гектар жер аянты бөлүнгөн.

Долбоордо узундугу 3800 метрди түзгөн учуп-конуу тилкесин жана саатына 350гө чейин жүргүнчүнү тейлөөгө эсептелген заманбап үч кабаттуу жүргүнчү терминалын куруу каралган.

Блок YouTube

Аэропорт эл аралык 4E категориясы боюнча долбоорлонууда, бул чоң аба кемелерин, анын ичинде Boeing жана Airbus учактарын кабыл алууга мүмкүндүк берет.

Курулуштун болжолдуу баасы 60 миллион долларга жакын каражатты түзөт. «Кыргызстан аэропорттору» ААКсынан маалымдашкандай, акыркы сумма жумуштар жана финансылык эсептөөлөр аяктагандан кийин өзгөрүшү мүмкүн.

Соңку жарыяланган пландарга ылайык, аэропорттун курулушун 2027-жылдын III кварталында аяктоо пландалууда.

Жаңы авиациялык комплекс шаар ичинде жайгашкан жана андан ары өнүктүрүү үчүн чектөөлөрү бар азыркы аэропорттун ордун басышы керек.

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18