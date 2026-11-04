V Элдик курултай: Ош облусунан 130 делегат шайланды
Ош облусунан 18-декабрда өтө турган V Элдик курултайга 130 делегат шайланды. Бул тууралуу президенттин Ош облусу боюнчаөкүлчүлүгүнөн билдиришти.
Маалыматка ылайык, Элдик курултайга шайланган делегаттардын жалпы жыйыны өтүп, ага 130 делегаттын 125и катышып, кворум бар деп табылды.
Жыйында президенттин өкүлү Аманкан Кенжебаев эл тарабынан жүктөлгөн жоопкерчилик чоң экенин белгилеп, делегаттар эл менен бийликтин ортосундагы байланышты бекемдейт деген ишенимин билдирди.
Жыйындын жүрүшүндө ыйгарым укуктуу өкүлдүн жыл ичинде аткарган иши тууралуу маалыматы угулуп, Улуттук Кеңештин жана эсептөө комиссиясынын курамына талапкерлер сунушталды.
Белгиленгендей, Улуттук кеңештин мүчөлөрү ар бир райондон калктын санына жараша шайланды.