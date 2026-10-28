USD87.45EUR97.54RUB1.08
24.kg

Президент V Элдик курултайдын уюштуруу комитетинин курамын жаңылады

12:16, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин 2026-жылдын 3-сентябрындагы № 309 «Кезектеги V Элдик курултайды өткөрүү жөнүндө» жарлыгына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» жарлыкка кол койду.

Жарлыкка ылайык, Кыргыз Республикасынын президентинин 2026-жылдын 3-сентябрындагы № 309 «Кезектеги V Элдик курултайды өткөрүү жөнүндө» жарлыгына төмөнкүдөй өзгөртүүлөр кирди.

Уюштуруу комитетинин курамынан үч адам чыгарылды:

  • Мамбеткерим Чекиров;
  • Аяз Баетов;
  • Канат Сагынбаев.

Алардын ордуна жана кошумча түрдө уюштуруу комитетинин курамына төрт адам киргизилди:

  • Алмаз Айылчиев — Кыргызстандын юстиция министри;
  • Алмаз Имангазиев — эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министри;
  • Чолпонкул Арабаев — Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Юридикалык институтунун юриспруденция кафедрасынын башчысы, академик, юридика илимдеринин доктору, профессор;
  • Сулайман Кайыпов — Улуттук илимдер академиясынын Асылбек Алтмышбаев атындагы Философия институтунун социалдык философия бөлүмүнүн башчысы, тарых илимдеринин доктору, профессор.

Ошентип, уюштуруу комитетинен үч катышуучу чыгарылып, төрт жаңы мүчө киргизилди.

Уюштуруу комитети V Элдик курултайды даярдоо жана өткөрүү, делегаттарды шайлоону уюштуруу жана тиешелүү иш-чараларды координациялоо үчүн жооптуу.

Жарлыктын текстинде кадрдык өзгөрүүлөрдүн себептери такталган эмес.

Эске салсак, V Элдик курултай 18-декабрда Бишкекте өтөт. Президент жарлыкка үстүбүздөгү жылдын сентябрь айында кол койгон. Элдик курултай 2022-жылдан бери өткөрүлүп келет.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18