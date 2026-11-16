USD87.44EUR96.69RUB1.06
24.kg

Улуттук банк «Өрүкзар» күмүш коллекциялык тыйынын жүгүртүүгө чыгарат

10:25, 16 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2026-жылдын 16-ноябрынан тартып «Кыргызстандын жаратылышы» сериясындагы номиналы 10 сом болгон «Өрүкзар» күмүш коллекциялык тыйынын жүгүртүүгө чыгарат.

«Өрүкзар» коллекциялык тыйынын чыгаруу өрүктүн өзгөчө сортторун өстүрүү боюнча көп кылымдык салты бар Кыргызстандын уникалдуу жаратылыш объекттерин жана корук аймактарын сактоого жана даңазалоого багытталган.

Тыйындын алдыңкы бетинин негизги сюжети болуп назик гүлдөгөн өрүк бутагынын сүрөтү саналат. Ачылып жаткан гүлдөр жазды, жаңыланууну жана кыргыз жеринин түшүмдүүлүгүн чагылдырат. Тыйындын оң бөлүгүндө «Өрүкзар» деген жазуу жайгаштырылган. Тиражы — 1 миң даана.

1794799532619-022462be-5952-421e-b093-066e188519f1-photo5463137335126991490yjpg-optimized.webp

 

1794799526604-662947d8-c650-44d4-a6ff-e781c389604a-6257fb3c-9fd3-4357-a0df-48a4afd3d980jfif-optimized.webp

 

1/2

Тыйындын арткы бетинде бышкан өрүк мөмөлөрүнө толгон дарактын бутагы тартылган. Тыйындын оң бөлүгүндө «Кыргызстандын жаратылышы» деген жазуу орун алган.

«Өрүкзар» коллекциялык тыйыны Кыргыз Республикасынын бүткүл аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ.

Ар бир коллекциялык тыйын акрил капсуласына салынып, сапат сертификаты тиркелген өзүнчө кутучага таңгакталган.

Коллекциялык тыйынды сатуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын мекемелеринин кассаларында 8 миң 220 сом баасында жүргүзүлөт.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18