USD87.45EUR97.75RUB1.08
24.kg

Садыр Жапаров «Кумтөр» 2050-жылга чейин иштей турганын айтты

15:08, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандагы бардык пайдалуу кен чыккан жерлерди мамлекет өз алдынча иштетүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу Президент Садыр Жапаров шайлоочулар менен жолугушууда билдирди.

Мамлекет башчысы «Кумтөр» кени 2032-жылы токтошу мүмкүн деген кабарларга өзүнчө токтолуп, маалымат берди. Анын айтымында, ишкана ишин улантат жана кенди казуу 2050-жылга чейин жүргүзүлөт.

Президент жакынкы жылдары «Кумтөрдөгү» карьерлердин биринде — Борбордук карьерде — алтын камтылган руда түгөнөрүн түшүндүрдү. Бирок бул бүтүндөй ишкананын иши токтойт дегенди билдирбейт.

«Азыр карьерде иштеп жаткан 100дөн ашык оор тоо-кен техникасын биз келечекте Жетим-Тоо кен чыккан жерин иштетүүгө багыттагыбыз келет», — деп билдирди Садыр Жапаров.

Ошондой эле ал жарандарды расмий маалымат булактарына гана таянууга жана Кумтөрдүн иши 2032-жылы токтойт деген кабарларга ишенбөөгө чакырды.

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18