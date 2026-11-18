Кыргызстанда электрондук тамекини алып кирүүгө тыюу салууну узартуу сунушталды
Кыргызстанда электрондук тамекилерди алып кирүүгө тыюу салуу мөөнөтүн узартуу сунушталууда. Тиешелүү министрлер кабинетинин токтом долбоорун Экономика жана коммерция министрлиги даярдады. Документ коомдук талкууга коюлду.
Ведомство бул тыюу салууну дагы алты айга узартууну сунуштайт. Ал электрондук тамекилерге, никотин жеткирүү системаларына жана никотин камтыган суюктуктарга тиешелүү.
Бул чечим «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айлана-чөйрөдөгү тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө» мыйзамды аткаруу максатында кабыл алынды.
Электрондук тамекилерди алып кирүүгө учурдагы убактылуу тыюу 2026-жылдын 1-июнунан тартып киргизилген жана 2026-жылдын 9-декабрына чейин күчүндө.
Тыюу салууну узартуу никотинге көз карандылыктын жайылышын алдын алуу, айрыкча жаштар арасында, жана никотин камтыган продукцияны колдонуу менен байланышкан ден соолукка коркунучтарды азайтуу үчүн зарыл экенин демилгечилер түшүндүрүштү.