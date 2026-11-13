USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Кыргызстан менен Того дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун ээлерин визада

09:04, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстан менен Того дипломатиялык жана кызматтык паспорттордун ээлерин визадан бошотот. Президент Садыр Жапаров эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык, расмий жана кызматтык паспорттордун ээлерин визалык талаптардан өз ара бошотуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу тиешелүү мыйзамга кол койду.

Документке ылайык, Кыргызстан жана Тогонун дипломатиялык жана кызматтык паспортторунун ээлери экинчи мамлекеттин аймагына визасыз кирип, чыгып жана транзит менен өтө алышат.

Визасыз режим 180 күндүк мезгил ичинде 90 күнгө чейинки мөөнөткө каралган.

Эске салсак, буга чейин Тогонун Министрлер кеңешинин төрагасы Фор Эссозимна Гнассингбе «ШКУ плюс» жолугушуусуна жана VI Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышуу үчүн Кыргызстанга учуп келген.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18