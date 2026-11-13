Идрис Кадыркулов Кыргызстандын Украинадагы элчиси кызматынан бошотулду
Кадыркулов Идрис Анарбекович Кыргызстандын Украинадагы, Киев шаарындагы резиденциясы менен ишти айкалыштыруу боюнча Молдовадагы, Болгариядагы жана Румыниядагы элчиси кызмат ордунан бошотулду. Бул тууралуу мамлекет башчысынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду.
Идрис Кадыркулов бул кызматты 2022-жылдын 25-январынан бери аркалап келген.
Дипломатиялык кызматка чейин Идрис Кадыркулов 2018-жылдын апрелинен 2019-жылдын май айына чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетин жетектеген. Ал биометрикалык паспортторду сатып алуунун тегерегиндеги чыр-чатактан улам кызматтан кеткен.
Белгилей кетсек, 12-ноябрда Идрис Кадыркулов өзүнүн үй-бүлөсүнүн дарегине айтылган айыптоолорду четке кагып, коомчулукка билдирүү жасаган. Буга чейин президент Садыр Жапаровдун Чүй облусунун тургундары менен жолугушуусунда жарандардын бири дипломаттын бир тууганы, экс-депутат Искендер Кадыркуловдун атын атап, мурдагы колхоздун мүлкүн сатып алууда жана андан кийин сатууда мыйзам бузуулар болгонун билдирген.
Идрис Кадыркулов бул айыптоолорду үй-бүлөсүн каралоо аракети деп атап, туугандары колхоздун мүлкүн менчиктештирбегенин айткан.