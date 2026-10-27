USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

Бишкектиктерден таштандыны саат 19:00дөн кийин гана чыгаруу сунушталды

16:14, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

«Тазалык» муниципалдык ишканасы бишкектиктерге кыймыл күчөгөн убакта жолдордогу таштанды ташыган унаалардын санын азайтуу максатында таштандыны саат 19:00дөн кийин чыгарууну сунуштайт.

Ишканадан билдиришкендей, бул чара турмуш-тиричилик калдыктарын чыгарууну оптималдаштырууга жана борбор калаанын көчөлөрүндөгү транспорттук жүктү азайтууга багытталган.

«Тазалык» муниципалдык ишканасы шаар тургундарын бул сунушту эске алууга чакырат. Бул коммуналдык кызматтардын үзгүлтүксүз иштешине көмөк көрсөтүп, борбор калаанын көчөлөрүндөгү жол кыймылына түшкөн жүктү азайтууга шарт түзөт.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18