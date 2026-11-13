Бишкекте Махатма Ганди жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилиши төрт күнгө жабылат
Бишкекте 14-ноябрдан 17-ноябрга чейин Махатма Ганди жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде унаа кыймылы убактылуу чектелет. Бул тууралуу мэриядан билдиришти
Белгиленген убакыт аралыгында тиешелүү кызматтар тарабынан суу түтүктөрүн тартуу жана курулуш-монтаждоо иштери жүргүзүлөт.
Мэрия жол кыймылынын катышуучуларынан каттамдарын алдын ала пландап, убактылуу чектөөлөрдү эске алууну жана мүмкүнчүлүккө жараша альтернативдүү жолдорду пайдаланууну суранат.