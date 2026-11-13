USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Бишкекте Махатма Ганди жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилиши төрт күнгө жабылат

14:20, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Бишкекте 14-ноябрдан 17-ноябрга чейин Махатма Ганди жана Ахунбаев көчөлөрүнүн кесилишинде унаа кыймылы убактылуу чектелет. Бул тууралуу мэриядан билдиришти

Белгиленген убакыт аралыгында тиешелүү кызматтар тарабынан суу түтүктөрүн тартуу жана курулуш-монтаждоо иштери жүргүзүлөт.

Мэрия жол кыймылынын катышуучуларынан каттамдарын алдын ала пландап, убактылуу чектөөлөрдү эске алууну жана мүмкүнчүлүккө жараша альтернативдүү жолдорду пайдаланууну суранат.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18