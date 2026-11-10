Алдамчылар Аскат Алагөзовдун атынан аким жана мэрлерден акча талап кылышкан
Кыргызстанда алдамчылар акимдерге, мэрлерге жана башка жетекчилерге чалып, өздөрүн президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов катары тааныштырып, ар кандай маселелерди чечип берүү үчүн акча талап кылышууда.
Аскат Алагозов өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдиргендей, белгисиз адамдар WhatsApp аркылуу да билдирүүлөрдү жөнөтүп, кадрдык дайындоолорго, кызматкерлерди которууга жана кызматтык маселелерди чечүүгө көмөктөшүүнү убада кылышууда.
«Эскерте кетейин: мен кадрдык дайындоолорго, кызматтык жана чарбалык маселелерге кийлигишпейм. «Тигини кызматка коем, муну башка жакка котором» деген сыяктуу убадаларды бербейм жана эч кимден акча сурабайм. Менин атымдан чалган мындай адамдарга ишенбеңиздер! Бул — алдамчылардын жана шылуундардын аракети.
Сак болуңуздар!», — деди Алагөзов.
Ошондой эле ал маалымат укук коргоо органдарына берилгенин кошумчалады.