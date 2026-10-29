Айдоочулардын эсине! Төө-Ашууда кар жаап жатат
Бүгүн Төө-Ашуу ашуусунда кар жаап жатат. Аба ырайынын начарлашына байланыштуу Чүй облустук Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы айдоочуларга эскертүү менен кайрылды.
Айдоочуларды Жол кыймылынын эрежелерин катуу сактоого, унаалардын ортосунда коопсуз аралыкты сактоого жана кышкы дөңгөлөктөрдү колдонууга чакырышат.
Жааган кар транспорттун кыймылын татаалдаштырышы мүмкүн болгон жолдун тоолуу тилкелеринде өзгөчө этият болуу зарыл.
Учурда тиешелүү кызматтар жолду кардан тазалоо иштерин жүргүзүп жатышат.
Ашуунун жабылышы же транспорттун кыймылына чектөөлөр киргизилгендиги тууралуу маалымат түшкөн жок.