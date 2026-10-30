USD87.45EUR97.41RUB1.09
24.kg

Адылбек Касымалиевге Кыргызстандын «Эмгек баатыры» наамы ыйгарылды

11:50, 30 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Президент Садыр Жапаров Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевге жогорку даражадагы өзгөчөлөнгөн белги — «Кыргыз Республикасынын Эмгек Баатыры» наамын ыйгарды.

Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчысы кол койду.

Анда өкмөт башчыга наам Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана өлкө эгемендүүлүгүн белгилөөгө арналган иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн берилгени айтылат.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18