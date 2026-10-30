Адылбек Касымалиевге Кыргызстандын «Эмгек баатыры» наамы ыйгарылды
Президент Садыр Жапаров Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевге жогорку даражадагы өзгөчөлөнгөн белги — «Кыргыз Республикасынын Эмгек Баатыры» наамын ыйгарды.
Тиешелүү жарлыкка мамлекет башчысы кол койду.
Анда өкмөт башчыга наам Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин, Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын жана өлкө эгемендүүлүгүн белгилөөгө арналган иш-чараларды уюштурууга жана өткөрүүгө кошкон олуттуу салымы, ошондой эле кесиптик ишиндеги чоң жетишкендиктери үчүн берилгени айтылат.