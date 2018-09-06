Евгений Надоршин: Экономическую составляющую на ЕАЭС натягивают с трудом

«Создание ЕАЭС было политическим решением. И до сих пор объединение развивалось как политическое, экономическую составляющую на него натягивали и натягивают до сих пор, причем с трудом», — заявил сегодня на конгрессе евразийских СМИ российский экономист Евгений Надоршин.

По его словам, пока интеграционные проекты довольствовались «низковисящими фруктами» — проектами и шагами, реализация которых не составляла большого труда. К экономической интеграции страны ЕАЭС так и не готовы.

«Можно долго и радостно говорить о предпочтениях нацвалют, но смотришь на структуру депозитов и видишь, что действительно важно для агентов экономики. Не все российские партнеры по ЕАЭС спустились ниже 50 процентов по уровню долларизации», — отметил Евгений Надоршин.

«Не нужно спешить с расчетами в национальных валютах. Пока это оборачивается дополнительными комиссиями. Чаще всего работает ситуация, когда торгуется нацвалюта к доллару, а все остальное рассчитывается по кросс-курсу, что и оборачивается дополнительными комиссиями. Надо продвигать нацвалюты как надежное средство сбережения, а вот это резиденты делать не готовы», — заключил эксперт.